Ernesto Pimentel comenzó su carrera artística en 1988 como artista de circo. | Fuente: Instagram

Gracias a su trayectoria artística en los circos, Ernesto Pimentel ha sido invitado a México para ser jurado en un festival internacional circense donde representará al Perú como jurado.

“Agradezco la invitación a este festival internacional. Estarán los mejores exponentes de diferentes países, así que me siento feliz por ser llamado a este evento. Aportaré mis conocimientos sobre este arte y dejaré el nombre del Perú en alto”, comentó la Chola Chabuca.

Ya rehabilitado de la cadera, Ernesto Pimentel también afirmó que alistará otros proyectos artísticos. "Quiero más, como el teatro, circo, cine y danza. Solo parecen unos pasos de baile, pero es un milagro personal hacerlo sin miedo", reconoció.

Además, el también actor manifestó que su recuperación fue posible gracias a su hijo Gael. "He caminado a la Loma Amarilla de la mano de Gael. Mi hijo me hace sentir que vale la pena esforzarse y celebrar el milagro permanente de vivir", dijo.

Ernesto Pimentel tendrá película biográfica

"Feliz, agradecido y con un poco de miedo"; así se siente Ernesto Pimentel luego de anunciar el lanzamiento de Chabuca, una película inspirada en sus vivencias personales y artísticas. Hace unas semanas, Tondero presentó un breve avance de esta nueva propuesta del cine nacional que espera convertirse en un éxito de taquilla.

En una entrevista concedida al programa En Escena de RPP Noticias, el actor detrás de la 'Chola Cabuca' confesó que estuvo a punto de rechazar la propuesta porque sentía que no era sencillo abrir su corazón y contar las experiencias que marcaron su vida.

"No es fácil tocar heridas. Hay aspectos sumamente desconocidos porque hablan de dónde vengo, dónde nací, quién es mi papá, quién es mi mamá y otras cosas que no he contado a nadie o que yo mismo no recuerdo. Yo estoy armando una historia con verdad.... que muestre mis errores y mis aciertos", expresó.

Al revelar los detalles de su película, Ernesto Pimentel hace una pausa y admite que "tenía todo para perder". El camino no ha sido fácil, pero no darse por vencido y levantarse de la cama, pese a las adversidades, lo animó a llevar adelante el proyecto.

