Nicola Porcella apoya el regreso de "Esto es Guerra" a la televisión. | Fuente: Composición

Después de que se anunciara el regreso de “Esto es Guerra” a la televisión nacional, muchos tuvieron comentarios negativos y positivos debido a que algunos consideran que no deberían volver a la televisión.

Sin embargo, hay quienes lo apoyaron como Rebeca Escribens y Nicola Porcella. El exchico reality confesó que si estará de nuevo en la pantalla chica, es para “divertir y entretener” a los fanáticos que están en cuarentena:

“Si todos los canales están saliendo con su programación normal, por qué EEG (Esto es guerra) no. Muchos estamos cansados de malas noticias y queremos un poco de diversión y distracción”, mencionó el actor de “Te volveré a encontrar”, según sus declaraciones para el diario Ojo.

Este comentario desató críticas y pidió a sus seguidores que entiendan la necesidad de las personas que trabajan detrás del programa como los encargados de armar el set y la gente de producción:



“Tengo amigos y no hablo de guerreros, sino gente de producción, de montaje, técnicos de luces, escenografías, etc. que tienen familias y están en todo su derecho de trabajar también. Que la gente decida si quieren ver el programa o no, nada más”, sostuvo.

Además, Nicola Porcella espera que “Esto es Guerra” cumpla con las medidas de seguridad requeridas por el Gobierno para llevarse a cabo:

“Estoy a favor de que se reanude el fútbol y los programas de televisión con las medidas de seguridad que corresponden. Ya está en cada persona si decide verlo o no, nada más. Si los equipos y los programas de televisión van a tomar las medidas de seguridad que se requiere, pues que empiece”, finalizó.

Cabe resaltar que “EEG” regresará este lunes 25 de mayo con un formato diferente a lo que se tenía acostumbrado para evitar el contacto directo entre participantes.