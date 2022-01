Nicola Porcella habló nuevamente sobre 'Esto es Guerra' y contó por qué no estar en el reality le ayudó a progresar en México. | Fuente: Instagram | Nicola Porcella

Nicola Porcella se refirió nuevamente a “Esto es Guerra”, su antiguo lugar de trabajo. Después de que terminara la temporada en “Guerreros México”, el chico reality contó por qué no continuó en el programa peruano.

En un juego de preguntas en sus redes sociales, el modelo le respondió a un fanático que le cuestionó sobre su rápida salida de EEG:

“No me fui, me sacaron jajajaja. Pero hoy agradezco todo lo que me pasó, me ayudó a crecer, madurar, ser mejor persona. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, solamente hay que saber reconocerlo y mejorar”, dijo Nicola Porcella.

Asimismo, aprovechó para contar que su paso por Televisa fue por su propio mérito ya que se especuló sobre su llegada a México por supuestas recomendaciones de Perú:

“Llegué a Televisa solo, para que quede claro que los dueños de ‘Esto es Guerra’ jamás hablaron por mí como se dice, y me abrí camino en un mercado que para mí era un sueño”, agregó.

¿Nicola Porcella quiere volver a trabajar en Perú?

Tras su paso por “Guerreros 2020” en México, Nicola Porcella regresó al Perú, pero está a la espera de nuevos proyectos para continuar desarrollando su carrera en el país azteca.

En conversación con su excompañero de “EEG”, ‘Zumba’, el chico reality confesó que espera volver a México para hacer realidad una posibilidad en términos de trabajo, aunque todavía no conoce si se hará realidad. Además, asegura que será “lo más grande” que ha tenido en sus ocho años como personalidad televisiva.

“Antes de regresar de México no me hicieron una propuesta, sino me dijeron que había una posibilidad (de trabajo). Si me sale eso, sería lo más grande que me ha pasado en mis ocho años (de carrera). Esperemos que salga, si no sale hay otras posibilidades en México”, contó Porcella.

Por otro lado, Nicola Porcella tampoco se cierra al escenario en el que podría volver a trabajar en nuestro país: “Mi idea principal es seguir trabajando allá, pero no descarto regresar a Perú, no es un retroceso, es todo lo contrario. El Perú es mi casa y si se presenta una oportunidad para seguir creciendo, bienvenido sea”.

