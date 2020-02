¿'Peluchín' retornará a la televisión? | Fuente: Instagram /Captura América Tv

El exconductor de televisión Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', se mantiene alejado de las pantallas, pero ha logrado ganar un público a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.1 millones de seguidores.

Hace unos días, se deslizó la posibilidad de que la exfigura de Latina forme parte del reality juvenil de América Tv, “Esto es guerra”, sin embargo, esto no fue aclarado por ninguna de las partes.

Ante ello, Rodrigo González confesó que sí tuvo una conversación con el productor del reality de América Televisión, Peter Fajardo, aunque no llegaron a un acuerdo.



"Sí hemos llegado a tener un acercamiento, pero no como me gustaría... Estamos en la televisión, trabajamos para el mundo del entretenimiento, del show, y hay que darlo siempre de buena manera", manifestó para el diario El Popular.

Sin embargo, Rodrigo González aseguró que los realitys no son su estilo. "No sé si me veo en un programa como ese, no sé si es mi rollo. Yo no llegaría a decirles 'Hola patito' y abrazarlos. Yo llegaría a poner lo mío por el tipo de perfil que tengo", expresó.

El polémico 'Peluchín' señaló que el horario de “Esto es guerra” y el público que tiene no es al que apunta, pues para él sus seguidoras son las amas de casa, por lo que considera que sus redes sociales son -por ahora- lo que más lo acercan a estas.

"Me encantan mis amas de casa, las que me veían en mi horario. Ahora lo percibo más, desde que me autoexilié de la televisión. Estoy viviendo un momento feliz, nunca he tenido algo así ni en 11 años en televisión, estoy en una etapa de cosecha y me siento súper feliz y no cambio esto por nada", afirmó Rodrigo González.