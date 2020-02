Aldo Miyashiro fue presentado como nuevo conductor de "Esto es guerra". | Fuente: Captura de pantalla América Televisión

¡Sorpresa en "Esto es guerra"! Aldo Miyashiro fue presentado como conductor del programa en reemplazo de Gian Piero Díaz, quien se alejó del reality por motivos personales.

El popular 'Chino' estuvo a cargo del equipo de los combatientes y compitió con Jazmín Pinedo, quien apoya a los guerreros en todas las competencias de "Esto es guerra".

“Estoy muy contento de estar acá, pero detesto perder. No sé si me voy a quedar, pero lo que sí sé es que hoy vamos a ganar y que vamos a defender punto a punto porque me han dicho que por acá hay bastante Roberto Carlos”, dijo Aldo Miyashiro generando risas en el set de televisión.

Como se recuerda, el lunes 17 de febrero fue María Pía Copello, quien ocupó el lugar de Gian Piero Díaz, que estará ausente del programa hasta fecha indefinida.

Aún no se define si Aldo Miyashiro será el reemplazo definitivo o sí la producción del programa presentará a un animador distinto hasta el regreso del Gian Piero Díaz.

LA PRESENTACIÓN DE MARÍA PÍA



Una sorpresa para todos. Maria Pía Copello fue anunciada como conductora de “Esto es Guerra”, luego de que Gian Piero Díaz comunicara su salida temporal del reality. La conductora regresa al programa, y esta vez trabajará junto a Jazmín Pinedo.

La presentadora regresó a la conducción del popular programa televisivo de América TV, ante la sorpresa de los espectadores. Copello se mostró feliz y emocionada de volver a ser uno de los rostros del reality de concurso.

En medio de la intriga, la presentadora fue revelada en una gigante caja que ocultaba a quien ocuparía lugar de Gian Piero Díaz tras su repentino alejamiento de “Esto es Guerra”. Como se recuerda, ella se mantuvo alejada del programa juvenil durante varios meses, por lo que, sintió nostalgia al regresar en la conducción.