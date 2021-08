Estrella Torres y Tommy Portugal anuncian el fin de su compromiso: "Hemos quedado como amigos" | Fuente: Instagram

La cantante de cumbia Estrella Torres confirmó el fin de su compromiso con Tommy Portugal. La artista estuvo presente en “Mujeres al mando” donde le preguntaron cómo iba su vida sentimental y se quebró al responder.

“Mi corazón está tranquilo, ocupado en lo mío. Ya cerré una etapa. Estoy soltera, ya no estoy con él. Siempre va a ser mi amigo, lo quiero un montón, es una persona muy importante para mí”, dijo entre lágrimas.

Sin dar más detalles de por qué terminaron una relación de muchos años, Estrella Torres solo agradeció a la familia de Tommy Portugal por recibirla con cariño:

“Es una excelente persona y se merece lo mejor, no fue nada malo. No especulen cosas, yo quiero mucho a su familia y por respeto a él y porque no le gusta hablar de su vida privada, seguimos siendo amigos. Preferimos, para llevarlo bien, separarnos”, concluyó.

La historia de amor de Estrella Torres y Tommy Portugal

Los cantantes de cumbia se conocieron hace siete años cuando Estrella Torres tenía 17 años y Tommy Portugal, 32. La diferencia de edad no fue motivo para no llevar una relación saludable y en reiteradas ocasiones ambos se mostraron felices de que su romance vaya de viento en popa.

Un año después de confirmar su romance, anunciaron su compromiso. Después de seis años de relación, la pareja iba a sellar su amor en matrimonio, pero la pandemia cambió los planes.

“Con Estrella tengo una relación de 6 años, es muy sólida, este año nos queríamos casar pero la cuarentena ha hecho que cambiemos los planes. A pesar de la distancia, pues ella está en el norte (Trujillo) con su familia y yo en Lima, estamos felices, más unidos que nunca y extrañándonos mucho”, dijo Tommy Portugal hace unos meses a El Trome.

Hasta el momento, ni uno se ha pronunciado sobre el fin de su compromiso.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.