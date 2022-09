Ethel Pozo y Julián Alexander celebrarán su matrimonio el próximo 10 de septiembre. | Fuente: Instagram

Tras celebrar su despedida de soltera rodeada de amistades, Ethel Pozo se ocupa de los últimos preparativos para celebrar su matrimonio con Julián Alexander. Desde el anuncio sobre su llegada al altar, la conductora de América Hoy ha revelado varios detalles de la ceremonia que han sido replicados por la prensa.

Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel quiere que todo salga como se planeó y para asegurarse de que todo quedará entre familiares y amigos cercanos, decidió no brindar declaraciones en el día del acontecimiento, así lo hizo saber a través de un comunicado que fue emitido por GV Producciones.

"A puertas de su matrimonio, Ethel Pozo, conductora de televisión, agradece a la prensa por la atención brindada estos días y comunica que, en esta ocasión, por tratarse de un evento privado, ella no dará declaraciones durante este acontecimiento", señala el anuncio, donde además recalca la razón que la llevó a tomar esta decisión.

"Ethel Pozo respeta la privacidad de quienes asistirán a su boda -familiares y amigos, especialmente niños-, que, en su mayoría, no son personajes públicos. Gracias por la comprensión", detalla el escrito que fue compartido a la prensa la mañana de este viernes.

Los detalles de su luna de miel

Ethel Pozo dio detalles de su luna de miel junto a Julián Alexander. Según contó y pese a que en un primer momento no tenían planeado un viaje post boda, la conductora de América Hoy reveló que decidieron ir a Curazao.

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. No s vamos para allá… encontramos, Julián y yo, un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona) y tú sabes.. Papá Armando (el productor de América Hoy) como es y no hay vacaciones”, contó durante el programa matutino.

Además, Ethel Pozo contó que no espera despilfarrar el dinero en una boda de “5 horas” y que prefiere invertir el dinero en un viaje familiar.

“Mi vestido va a ser maravilloso, como me llevaron de influencer y todo bien, pero lo demás lo estamos pagando entre los dos. Los ‘Maldini’ solo están en la ficción, nosotros somos dos personas trabajadoras y queremos que salga lindo, pero no voy a despilfarrar, yo soy consciente y no tengo 18 años para tirarme la plata en 5 horas. Tampoco permitiría que mi novio se tire tampoco su plata, prefiero mil veces un viaje en familia”, agregó.

