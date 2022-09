Ethel Pozo se casará este mes de septiembre con su prometido Julián Alexander. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

Ethel Pozo se despidió temporalmente de la conducción de 'América Hoy' este miércoles, pues se prepara para culminar los preparativos de su próximo matrimonio con Julián Alexander, que se llevará a cabo este sábado 10 de septiembre.

Durante la emisión del programa, la hija de Gisela Valcárcel no aguantó el llanto al referirse a las sensaciones que la embargan antes de dar el sí en el altar. "Las emociones son miles. Me siento nerviosa, angustiada, quiero que ya llegue el día", dijo.

"Toda persona que ha pasado por esto sabe cómo uno se puede sentir. Muchas gracias a todos por ese cariño y amor, para toda la gente que me escribe diciéndome ‘te lo mereces’", agregó. Y ya con lágrimas en los ojos, Ethel Pozo expresó su ilusión de ver una familia formada junto a sus dos hijas y Julián Alexander.

"Un poco he compartido el anhelo que llegue a mi vida una persona que Dios tenía pensado para mí, que era Julián y bueno quiero guardármelo para mí, que el día sábado la gente que nos ama esté con nosotros. Muchísimas gracias a todos. La gente sabe de mi historia, que he esperado muchos años... cuidando a mis niñas y ahora a Julián acompañándome", indicó.

Julián Alexander y Ethel Pozo contraerán matrimonio el sábado 10 de septiembre. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

La luna de miel de Ethel Pozo y Julián Alexander

A solo cinco días para su boda, Ethel Pozo dio detalles de su luna de miel junto a Julián Alexander. Según contó y pese a que en un primer momento no tenían planeado un viaje post boda, la conductora de 'América Hoy' reveló que decidieron ir a Curazao.

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. No s vamos para allá… encontramos, Julián y yo, un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona) y tú sabes... Papá Armando (el productor de 'América Hoy') como es y no hay vacaciones”, contó durante el programa matutino.

Además, Ethel Pozo contó que no espera despilfarrar el dinero en una boda de “5 horas” y que prefiere invertir el dinero en un viaje familiar.

“Mi vestido va a ser maravilloso, como me llevaron de influencer y todo bien, pero lo demás lo estamos pagando entre los dos. Los ‘Maldini’ solo están en la ficción, nosotros somos dos personas trabajadoras y queremos que salga lindo, pero no voy a despilfarrar, yo soy consciente y no tengo 18 años para tirarme la plata en 5 horas. Tampoco permitiría que mi novio se tire tampoco su plata, prefiero mil veces un viaje en familia”, agregó.

