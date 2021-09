Ethel Pozo no descarta ser madre nuevamente: "Sería como volver a empezar". | Fuente: Instagram

Tras anunciar su compromiso, Ethel Pozo no descarta agrandar la familia junto a su novio Julián Alexander. La hija de Gisela Valcárcel tiene dos hijas y comentó que está en sus planes volver a ser madre nuevamente.

“Si Dios nos premia con un bebé, entonces escribiré sobre la maternidad a los 40 años, que es como volver a empezar”, dijo la conductora de televisión sobre el tema de un posible segundo libro.

Por otro lado, Ethel Pozo destacó que no cree que su compromiso sea de un día para otro y se siente feliz de que sea “el tiempo correcto” para vestir de blanco:

“No nos parece que sea rápido, ni a nuestros hijos, ni madres, ya tenemos seis meses de relación y estamos felices. Yo tengo 40 años, tal vez pueden decir que es rápido si tuviera 20 años, para nosotros es el tiempo correcto”, comentó para El Trome.

Ethel Pozo y el productor de tv Julián Alexander se comprometieron en julio de este año. | Fuente: Instagram

¿Qué opina Gisela Varcárcel sobre el prometido de Ethel Pozo?

La conductora de televisión Ethel Pozo se comprometió con el productor Julián Alexander el pasado mes de julio. Hecho que recibió el inmediato respaldo de su madre Gisela Valcárcel, quien, no obstante, reconoció que conoce poco al prometido de su hija.

Durante una emisión del programa "América Espectáculos", la popular 'Señito aceptó que todavía no ha podido tratar a profundidad al novio de Ethel Pozo; sin embargo, se mostró contenta por la pareja que conforma junto a su única hija.

"Es una persona de primera, no lo he tratado mucho, pero por lo poco que he visto de él es de primera y me encanta", sostuvo Gisela Valcárcel, luego de afirmar que le gusta compartir la felicidad de sus seres más queridos.

"Ella [Ethel Pozo] está muy feliz y cuando ves a los tuyos, no solo a tus hijos... a tu hermano, a tu cuñado feliz, tú también eres feliz. Así que estoy súper feliz", señaló la conductora de "Reinas del Show".

