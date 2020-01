Exjefa de prensa de Yahaira Plasencia tras despido: "Esto no se hace con quien estuvo a tu lado en todo momento"

Maritza Rodríguez se pronunció luego de enterarse por redes sociales que Yaharia Plasencia la despidió. | Fuente: Composición

Maritza Rodríguez, quien fue jefa de prensa de Yahaira Plasencia por cerca de cinco años, rompió su silencio tras enterarse de su inesperado despido a través de redes sociales.

En entrevista con el programa "Válgame", Rodríguez señaló que no esperaba el accionar de la cantante se salsa, luego de trabajar juntas y mantener una amistad por más de cinco años.

"Esto no se hace con quien estuvo a tu lado en todo momento. Me da pena porque no sé qué cosas pueden venir de aquí en adelante (...) Es lamentable haberme enterado de esa manera (por redes sociales). Creo que no me lo merecía. No era la forma, pero así se dieron las cosas", dijo Maritza Rodríguez.

Asimismo, confirmó que hasta el momento no se ha reunido con Yahaira Plasencia y se enteró por redes sociales, que la cantante ya está trabajando con otra persona.

"No hemos conversado y anoche (lunes 13 de enero) me pasaron una foto, donde aparece otra persona trabajando con ella. Esa es la forma como me enteré (que ya no iba a ser jefa de prensa de Yahaira)", agregó.

Finalmente, Maritza Rodríguez aseguró que su indignación no es por el trabajo, sino porque no esperaba este accionar de Yahaira Plasencia, a quien consideraba su amiga.

"No es una cuestión de trabajo es más allá. Demasiado cariño de por medio y por eso duele muchísimo", concluyó.