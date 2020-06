FaceApp: Famosos peruanos comparten divertidas fotos tras usar la aplicación

Artistas usaron la divertida FaceApp para cambiar su apariencia. | Fuente: Instagram

La polémica aplicación que cambia la apariencia, FaceApp, ha sido utilizada por millones de usuarios en todo el mundo y los famosos peruanos no han sido ajenos a la tendencia.

La actriz Anahí de Cárdenas fue una de las que utilizó la divertida aplicación y logró más de 36 mil likes de sus seguidores, en Instagram.

"Me tuve que poner la peluca para que faceapp me reconozca como mujer... me dio un poco de cólera y pena a la vez. Cómo está hasta el algoritmo diseñado para que te reconozca como tal o cual. De igual manera creo que se me ve bastante guapo", anotó.

La pareja de esposos, Yiddá Eslava y Julian Zucchi, también se animó a formar parte de los fanáticos de FaceApp. Ambos compartieron diversas imágenes en sus respectivas redes sociales, sacando más de una risa a sus seguidores.

De la misma forma, Emilia Drago y Diego Lombardi formaron parte de los actores que compartieron con sus seguidores de Instagram el resultado de pasar su fotografía por la aplicación.

"Yo no sé... ¿por qué me siento hoy tan diferente?, ¿por qué no quiero nada con la gente? Qué será... yo no sé", escribió el actor junto a su cambio de look. "¿Qué tal está mi versión masculina?", anotó Drago.



Otros artistas que hicieron uso de FaceApp fueron Mario Hart, Bruno Pinasco, Pablo Heredia. Todos recibieron cientos de comentarios, que aseguraban que su versión en mujer no les quedaba nada mal.

"La chica más hermosa que vi en mi vida, Dios mío felizmente no tuve hermana, sino hubiera sido muy raro", bromeó Heredia en su publicación de la red social.

¿Qué es FaceApp?

Esta aplicación ha sido desarrollada por Yasorlav Goncharov, un ingeniero ruso que ha trabajado en Microsoft, SPB (un sistema para cambiar la interfaz de Android y Symbian) y en la empresa rusa Yandex – conocida como “el Google Ruso” – antes de fundar Face Inc. en 2014.

Esta app, popular por su capacidad para modificar los patrones de un rostro mediante algoritmos de machine learning, funciona de esta manera, de acuerdo a lo mencionado por la firma en su sitio web:

-Puedes tomar una o varias fotos dentro de la aplicación, o subir algunas que ya tenemos alojadas en la galería. Para esto, debes concederle permisos para que la aplicación pueda acceder a tu galería de fotos.

-El sistema menciona que solo usa la foto que va a retocar a sus servicios alojados en Google Cloud Platform y Amazon Web Services y que, entre 24 o 48 horas, borra esa información de los servidores.

-Durante ese lapso, la información queda alojada en la nube y bajo una encriptación, que solo es usada para retocar la fotografía ante cambios solicitados por el usuario en ese momento y que no deba volver a subir la foto.

-En el caso del video, FaceApp señala que “los videos se editan localmente en el dispositivo, por lo que no nos proporcionas videos cuando usas la aplicación”.