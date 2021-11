El cantante Kike Balarezo falleció este jueves 11 de noviembre a consecuencia del cáncer en etapa terminal que padecía. | Fuente: Captura/ YouTube

El cantante Kike Balarezo falleció este jueves 11 de noviembre a consecuencia del cáncer en etapa terminal que padecía. La noticia de la muerte de “El cumbiambero mayor”, icónico vocalista de “Los Ecos”, fue confirmada por Alex, su hijo mayor, a través de un comunicado en redes sociales.

“Vuela alto, padre de mi vida. Sabes lo mucho que te amé. Eres y serás mi mentor como siempre me lo dijiste, impregnado quedarás en mi vida. Nos unirá por la eternidad la música que me dejaste. Es un hasta pronto nada más, mi zambito de oro. Eres el mejor papá del mundo, gracias por tus enseñanzas, seguiré tu legado, te amo. Sé que luchaste mucho. Descansa papito de mi vida”, escribió.

En entrevista con “La banda del Chino”, el cantante contó que su diagnóstico lo llevó a momentos difíciles y contó que se sentía abandonado por la agrupación de cumbia que lo albergó durante años. “Me siento abandonado. Lo di tanto por Los Ecos, que me disculpe esa orquesta, pero me abandonaron”, añadió.

Hace unos meses, en septiembre pasado, Kike Balarezo comunicó que padecía de cáncer terminal generalizado. “Señores, tengo cáncer terminal generalizado. Estoy en etapa 4. No quería que sepan esto porque no quiero que me tengan lástima. Voy a luchar hasta lo último por mi familia, por mis hijas que están pendientes de mí las 24 horas”, escribió.

