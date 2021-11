La influencer peruana Carolina Braedt, más conocida por ser la creadora del blog de moda Fashaddicti, contrajo matrimonio con Bruno Vega. | Fuente: Instagram

La influencer peruana Carolina Braedt, más conocida por ser la creadora de Fashaddicti, se casó este sábado 6 de noviembre con su ahora esposo Bruno Vega, quien fue Mister Universo Perú 2012.

Ambos comparten cómo llevan su relación en las redes sociales y son la pareja más querida de Instagram. En mayo de este año se comprometieron cuando él le pidió la mano en su viaje a Machu Picchu.

Desde el viernes 5 de noviembre, Carolina Braedt publicó en sus redes cómo se preparó para esta fecha especial. Primero, mostró el lugar en el que se realizó la ceremonia, también su vestido de novia y el proceso del maquillaje.

¿Quién es Carolina Braedt?

Carolina Braedt es una influencer peruana graduada en Marketing. Es conocida por crear el blog Fashaddicti que nació en el 2014 por medio de YouTube. Su éxito fue tan grande ya que no solo hablaba de maquillaje, sino de moda, nutrición, ejercicios, y más.

En su cuenta de Instagram también comparte su día a día y es considerada una de las jóvenes influencers con más seguidores ya que cuenta con aproximadamente 308 mil followers.



En el 2016, representó a Perú como Adidas Boost Girl, una iniciativa de Adidas que seleccionó a 10 chicas influyentes de 7 países latinoamericanos para compartir sus historias deportivas e inspirar a otros.





