Fiorella Cayo confirmó el fin de su relación con su esposo Miguel Labarthe | Fuente: Instagram

Fiorella Cayo confirmó el fin de su matrimonio con Miguel Labarthe. La pareja se había casado el pasado 1 de diciembre de 2019 en una romántica boda que organizaron en Tarapoto, donde familiares y amigos también participaron en la ceremonia.

"Sí, estamos separados lamentablemente. Me da pena porque siempre compartí que estábamos felizmente casados, porque lo estuvimos, yo fui muy feliz", comentó la actriz tras su paso por la alfombra roja de la película "No me digas solterona 2".

El rumor de la ruptura ya circulaba en algunos programas de la farándula local. Antes de confirmar en fin de su matrimonio, la pareja había dejado de seguirse en las redes sociales, lo que generó más sospechas sobre su separación.

DIVERGENCIA DE VALORES



Sobre las razones que la obligaron a ponerle fin a su historia de amor con su esposo, Fiorella comentó que no estaban "alineados a los mismos valores", resaltando la crianza que recibió de su padre.

"Yo fui criada por un hombre íntegro (...) Uno puede perdonar algunas cosas, para no tratar de ver las cosas ni tan blanco ni tan negro, para trabajar en equipo y siempre mejorar, y agarrarse de la mano. Pero hay cosas que si van en contra de tu esencia tienes que decir 'hasta aquí no más'", declaró para América hoy.

Cayo agregó que Miguel Labarthe "es una gran persona", pero lo mejor para ambos -según sostiene- era la separación definitiva. "La única salida era terminar la relación en buenos términos", acotó.

FIN DE OTRO MATRIMONIO

Una situación similar también la vivió su hermana Stephanie Cayo. En agosto del 2021 la actriz habló de su separación con Chad Campbell a quien conoció en 2013 y con quien decidió casarse en enero de 2018 en Cartagena de Indias, Colombia.



"A principios de este año (2021) decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. La separación es definitiva. Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado", dijo la actriz en sus redes sociales.

"Continuaremos en la vida del otro con el amor que nos tenemos como amigos más no como pareja. Estamos agradecidos por el increíble viaje que hemos tenido juntos y no cambiaríamos nada", agregó.



