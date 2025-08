Christian Domínguez sufrió lesión en la pierna tras accidente de la Gran Orquesta Internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez brindó más detalles del accidente vehicular que sufrió con los integrantes de la Gran Orquesta Internacional cuando se trasladaban hacia la región Pasco.

El cantante y presentador reveló que producto de lo ocurrido tuvo que ser atendido en una clínica de Lima, donde fue diagnosticado con un desgarro muscular de cinco centímetros en la pierna, el cual le ocasionó una leve hemorragia.

"Aún no estoy bien emocionalmente, recién me han dado de alta de la clínica acá en Lima", dijo en comunicación con el medio Instarándula.

Christian Domínguez dijo que maniobra de su chofer evitó una tragedia

Christian Domínguez se refirió a un video que está circulando en redes sociales y que se ha vuelto viral tras el accidente. En las imágenes se observa una arriesgada maniobra del bus de la agrupación para adelantar a otro vehículo en una vía de doble sentido.



Sin embargo, el artista aclaró que se trata de un episodio del pasado y que dicha imprudencia fue cometida por un conductor que ya no forma parte de su equipo.



"Es una imagen del pasado, cuando el conductor hizo una mala maniobra, hoy ese conductor ya no trabaja en la empresa", aseguró el novio de Karla Tarazona.

Empero, Domínguez dijo que la experiencia del conductor actual fue importante para evitar una tragedia durante la madrugada del jueves 31 de julio.

"Hay gente muy mala, me da pena... querer vincular un video del pasado con lo que ha ocurrido ahora, por una excelente maniobra de nuestro chofer al evitar un accidente con el otro conductor que venía en contra, irresponsable porque se dio a la fuga", añadió.

Karla Tarazona viajó para ver a Christian Domínguez tras accidente en carretera

Después del accidente que sufrió Christian Domínguez y los integrantes de la Gran Orquesta Internacional, Karla Tarazona viajó hasta el distrito de Cochamarca, provincia de Oyón, lugar donde sucedió el despiste, para ver cómo se encontraba su pareja y los músicos.

"Yo recibí la llamada de Christian como a las 4:15 de la mañana. Me llamó por teléfono y me dijo que había sufrido un accidente. Inmediatamente me levanté, agarré mi carro y le dije que estaba yendo para allá. Él me dijo que no vaya, pero yo soy así. Agarré mi carro y me demoré cuatro horas en llegar", dijo en el programa Préndete.

La decisión de viajar fue porque quería cerciorarse de que Christian Domínguez y sus compañeros estén ilesos: “Uno no está tranquila hasta llegar al lugar y ver que las cosas realmente están bien. He podido ver a los chicos, todos aún asustados, golpeados”.

“Gracias a Dios hubo gente que los ha ayudado. La verdad es que lo único que puedo decir es que gracias a Dios todos están bien porque, al final, lo material se puede recuperar”, agregó.