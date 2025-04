Fiorella Chirichigno anuncia su embarazo: "Es un bebé deseado y amado"

La exchica reality compartió un emotivo video de cómo se enteró que estaba esperando a su primer bebé.

La modelo Fiorella Chirichigno, conocida por ser expareja de Paolo Guerrero durante unos meses, anunció su embarazo en las redes sociales. La exchica reality que participó en Combate y Esto es Guerra compartió la noticia a sus más de 270 mil seguidores con un emotivo video.

"Queridas mías, es así como doña Florinda se enteró que estaba embarazada apenas se despertó un sábado 22 de febrero del 2025. después de hacerse muchísimos tests durante más de un año, ella no podía creer que estaba leyendo bien el resultado POSITIVO de su bebeciteeeeeee y aún nos seguimos sorprendiendo pero sobre todo agradeciendo porque es un bebito muy deseado, esperado y amado desde antes que exista", escribió en la descripción.

Fiorella Chirichigno mencionó que varias personas de su entorno ya sabían que estaba embarazada, pero recién decidió contarle a sus followers:

"Ya muchos saben porque a todo el que vi en persona se lo contaba, pero por varios temas que iremos charlando en esta mamera no lo contaba por aquí (ninguna razón tiene que ver con los “meses de seguridad”) saben que soy muy de cuestionar todo y ese motivo no tenía ningún sentido para mí….. En fin, la fe es lo más lindo. La familia crece", sostuvo.

¿Cómo fue la relación de Fiorella Chirichigno y Paolo Guerrero?

En 2015, la modelo Fiorella Chirichigno contó detalles de la relación que tuvo con Paolo Guerrero. “Me llamaba a las 6 de la mañana, me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, me sacaba de cuadro. Tenía 19 años, estudiaba en la universidad, y por eso peleábamos. Era muy celoso e inseguro”, dijo en una entrevista.

Chirichigno también recordó que el futbolista era "algo mezquino" con ella:

“Viajé a Alemania, me iba a quedar un mes, pero a la semana me llamaron del programa Lima limón para formar parte del mismo. Le dije que era importante para mi carrera y que regresaría a Lima. Me dijo: 'Está bien', pero nunca me apoyó con mi pasaje, lo compré yo. Igual cuando salía de compras, regresaba con bolsas llenas de ropa. Apenas me compró un iPod”, aseguró.

Además, mencionó que Paolo Guerrero "era celoso": "Una vez no le contesté el teléfono al despertar en la mañana, porque estaba en el baño, y al contestar me recriminó que por qué no le contestaba o con quién estaba. De repente no le gustaba las relaciones a distancia, no le gustaba estar solo. Él quería una chica que estuviera con él, una relación normal y con una mujer que viva en su misma ciudad o se vaya a vivir con él".

