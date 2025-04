Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, celebra el cumpleaños del futbolista con fotos que reviven su historia de amor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero argentino Hernán Barcos, figura del club Alianza Lima, celebra un nuevo año de vida y lo hace rodeado de cariño. Su esposa, Giuli Cunha, enterneció las redes sociales al dedicarle emotivos mensajes de cumpleaños acompañados de fotografías inéditas de la pareja en sus primeros años de relación.

A través de su cuenta de Instagram, Cunha compartió una serie de imágenes donde se ve a la pareja en distintas etapas de su juventud. "¡Te amo, mi amor! Que sigas siendo inquieto, inventando algo que hacer cada dos días, molestando en el tráfico, siendo el rey del fuego con el mejor asado", se lee junto a una imagen de los dos en su juventud, compartidas en sus historias de Instagram.

Sin embargo, Giuli Cunha no ha sido la única que felicitó a Hernán Barcos. Los equipos donde él formó parte y los hinchas blanquiazules también se sumaron rápidamente a los saludos y destacaron la solidez de su relación con Giuli, una figura muy querida por los seguidores del club limeño.

La pareja, que lleva varios años de matrimonio, ha demostrado en numerosas ocasiones el vínculo fuerte que los une, siendo Giuli una presencia constante en la vida del futbolista, tanto en lo personal como en su carrera profesional.

Giuli Cunha comparte foto inédita con Hernán Barcos para celebrar su cumpleaños.Fuente: @giulicunha

La historia de amor de Giuli Cunha y Hernán Barcos

En junio de 2022, el futbolista de Alianza Lima fue invitado al programa de YouTube de Jesús Alzamora donde no solo habló de su carrera, sino también sobre su matrimonio. En la conversación, mencionó que primero conoció al padre de Giuli Cunha ya que eran amigos.

"En realidad primero conocí al padre de ella, soy amigo del padre y después la conocí a ella, sin saber que era la hija de mi amigo. Fue un poco difícil al principio", mencionó el delantero.

Después conoció a Giuli Cunha cuando ella trabajaba en el área de Marketing del Gremio. Tras ser amigos por un tiempo, nació el amor y fue ella quien le comentó a su padre sobre su relación. "Cuando empiezo a estar con ella, el padre aún no sabía. Yo le dije 'dile vos a tu papá que le tienes más confianza'", dijo.

Si bien Hernán Barcos pensó que el papá se iba a oponer, fue todo lo contrario. "Él me dijo: 'Tranquilo Hernán, yo te conozco, hay confianza, dale para adelante'".

La publicista brasileña le deseó muchos años de vida a su esposo.Fuente: @giulicunha

Con 41 años, Hernán Barcos desea continuar en el fútbol

Hernán Barcos sorprendió al revelar que —probablemente— no se retire del fútbol profesional al final de la temporada con Alianza Lima. En conversación con Globoesporte, reveló que dijo que jugaría un año más para "prepararse para parar" y que todavía no ha sentido las "ganas de renunciar".

"Dije que voy a jugar un año más para prepararme para parar porque, físicamente, me siento bien. Todavía puedo competir, que es lo más importante", dijo en un inicio. "Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil. Veremos cómo termina el año y luego decidiremos qué es lo mejor para todos", complementó.

Luego, al ser consultado sobre qué haría tras su retiro, afirmó que seguiría vinculado al fútbol, tal vez como entrenador o manager deportivo.

"Definitivamente estaré involucrado en el fútbol. He vivido para el fútbol durante 25 años. Es difícil no verlo. No digo imposible, porque nunca se sabe. Pero creo que continuaré mi carrera, si no como entrenador, entonces como manager deportivo o algo así", aseveró.