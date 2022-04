Fiorella Méndez se defiende y revela que esposa de Óscar del Portal sabía sobre la reunión en su casa. | Fuente: Instagram

La comunicadora Fiorella Méndez, involucrada en el 'ampay' a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, aseguró que Vanessa Quimpes, esposa de Óscar del Portal, estaba enterada de la reunión que iban a realizar en la casa del comentarista deportivo.

Méndez se comunicó con el conductor de "América hoy", Christian Domínguez y dio su versión de lo que habría ocurrido luego de la reunión. Como se sabe, la comunicadora es muy cercana al cumbiambero tras la relación que mantuvo con el cantante Pedro Loli.

"Tuve la oportunidad de dejarle un delivery que me pidió para su familia, lloraba todo el tiempo y me dijo: 'amigo, yo me quedé dormida porque yo trabajo con ellos (Oscar y Aldo) No es la primera vez que se quedan trabajando hasta altas horas de la noche'", narró el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Continuando con la versión de Méndez, el cantante dijo: "'Me quedé dormida y no vi ni las imágenes de Aldo'. Eso coincide con el descargo que dijo Aldo Miyashiro cuando dice que ellos estaban dormidos cuando paso eso (los besos con Fiorella Retiz)", añadió Domínguez.

¿ESPOSA DE ÓSCAR DEL PORTAL SABÍA DE LA REUNIÓN?

Por otro lado, la conductora Brunella Horna preguntó si la esposa de Óscar del Portal sabía que su casa iba a ser punto de encuentro para llevar a cabo la reunión. No pasó mucho tiempo para que Fiorella Méndez vuelva a enviar un mensaje de texto a Christian Domínguez para dar su respuesta.

"Me acaba de escribir Fiorella Méndez porque está viendo el programa... Ella dice: 'Sí, la esposa de Óscar sabía, la chica que trabaja en la casa de Óscar también estaba'", contó el artista.

AUSENTE EN SU BLOQUE DEPORTIVO

Por segundo día consecutivo, el comentarista Óscar del Portal se ausentó en el bloque deportivo que conduce todas las mañana en América Noticias. El primer día fue reemplazado por su colega Erick Osores, pero el segundo día, el espacio televisivo ya no fue presentado por los conductores del noticiero matutino.

Como se sabe, Óscar del Portal pasó de la sección deportes a las páginas de farándula luego que Magaly Medina mostrara el ‘ampay’ a Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz. Precisamente este escándalo se originó cuando investigaban una presunta infidelidad del periodista deportivo a su esposa, Vanessa Químper.

"Nosotros realmente no estábamos tras los pasos de Aldo Miyashiro, él ha sido la cereza del pastel. A quien estábamos observando, o estábamos detrás de los pasos de Óscar de Portal porque los rumores nos indicaban que él tenía un acercamiento con la expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez", dijo Medina antes de lanzar la nota.

