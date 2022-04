Érika Villalobos regresa al teatro tras escándalo mediático que protagonizó su esposo, Aldo Miyashiro. | Fuente: Instagram

Pese al difícil momento que atraviesa por el escándalo mediático que protagonizó Aldo Miyashiro, la actriz Érika Villalobos deja a un lado su problema matrimonial para participar en la obra "Todos vuelven, un musical para el encuentro", evento que se realizará en el Teatro Municipal desde miércoles 11 de mayo hasta el domingo 3 de julio.

La exintegrante de Torbellino, compartirá escenario con otros actores de la escena nacional, entre ellos Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas. La obra está bajo la dirección de Carlos Galiano y la producción general de Denisse Dibós.

El espectáculo es un homenaje a nuestra historia a través de las canciones más emblemáticas del país con arreglos musicales originales de César Vega. Temas icónicos de maestros como César Miró-Quesada, Augusto Polo Campos, Victoria y Nicomedes Santa Cruz, Manuel Casazola, Raúl García Zárate, Arturo Cavero, Andrés Soto y muchos más.

"Esta es la manera en la que el teatro le recuerda a los peruanos que podemos levantarnos una y mil veces, y este musical en particular nos habla hoy sobre abrazar nuestras diferencias como peruanos y celebrar nuestra diversidad", señala Denisse Dibós. Las entradas están a la venta de Teleticket.



ESCÁNDALO MEDIÁTICO

Hasta la fecha, Érika Villalobos ha evitado pronunciarse sobre la crisis que atraviesa luego del 'ampay' que protagonizó su esposo, Aldo Miyashiro quien el último miércoles, ofreció disculpas públicas por su mal actuar. Como se sabe, el también actor fue captado besando a la reportera Fiorella Retiz.

"Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika, porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometí un error y solo quiero pedir perdón", dijo el presentador de "La banda del Chino".



