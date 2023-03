Flavia Laos participó en la cuarta temporada de la serie británica ‘Too Hot to Handle’. | Fuente: Instagram

Luego de aparecer en el reality show de Netflix ‘Too Hot to Handle’, Flavia Laos sorprendió al revelar cómo fue que la contactaron para formar parte del streaming. De acuerdo con su relato, fue una persona extraña la que le escribió por Instagram para proponerle un castin.

“Me dijeron que les mande estas preguntas en un video y yo decía ‘¿dónde terminara este video? ¿en una página de adultos? Son como cazatalentos con perfiles falsos, no te inspira confianza”, dijo en una entrevista.

A pesar de que no estaba segura, Flavia Laos se arriesgó porque nunca le dijeron que se trataba de ‘Too Hot to Handle’. “No te dicen nada hasta que compras tu pasaje y llegas a la isla. Yo me aventé así nomás. Sí tenía miedo, pero no tenía nada que perder. Vino una chaperona y me llevaron hasta una cabaña, yo dije qué miedo. No te dejan ir con representante, me quitaron un mes y medio el teléfono”, comentó para el canal República Z.

Estas declaraciones sorprendieron a los entrevistadores y le preguntaron si aceptó las condiciones bajo un contrato formal. “No sabía nada, te mienten. Te dicen que se llama ‘Wild Love’, eso dice el contrato, ni siquiera era el contrato real… No sé si la acabo de fregar (risas). Me metí en un tema... Firmé luego un contrato con el nombre real, pero al final, cuando la rata ya estaba dentro. Cuando ya te iban a pagar, ahí te hacían firmar con el nombre real”, expresó.

Flavia Laos llegó a la final del reality 'Too Hot To Handle'

La influencer Flavia Laos logró clasificar a la final de la cuarta temporada de ‘Too hot to handle’ de Netflix; sin embargo, no pudo llevarse los 100 000 dólares. La modelo nacional no fue incluida entre las parejas finalistas, por lo que el gran premio no lo trajo a Perú.

En este reality británico, varios jóvenes solteros compiten por esta recompensa económica, pero la condición para que continúen es que no tengan intimidad.

Como se recuerda, Flavia Laos grabó los episodios de ‘Too hot to handle’ tras terminar su relación con Patricio Parodi y antes de iniciar un romance con Austin Palao.

El 2022 fue un año de sorpresas para la modelo ya que fue elegida como ‘Influencer latina’ en la última edición de los ‘People’s Choice Awards’ y ahora cuenta con más popularidad por el estreno de este reality de Netflix que lideró el Top 10 en varios países.

Flavia Laos ha estado en la retina de muchos ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV. Por ello, la actriz considera que sus seguidores la han visto crecer y han estado en las buenas, malas y peores.

