Gus es un niño mitad humano y mitad ciervo en 'Sweet Tooth', ficción basada en el cómic de Jeff Lemire. | Fuente: Netflix

Tras su estreno en el 2021, la serie ‘Sweeth Tooth’ se convirtió en una de las favoritas en Netflix y eso llevó a que la plataforma la renovara para una segunda temporada. Esta historia de drama, acción y adrenalina llegará pronto y el servicio de streaming anunció la fecha de estreno.

Fecha de estreno de ‘Sweeth Tooth’

Los fanáticos de 'Sweeth Tooth' volverán a ver Gus y los híbridos en su segunda temporada el 27 de abril de este año. Con la continuación de 'Sweet Tooth' rompe así la tendencia de Netflix de cancelar sus últimas propuestas basadas en libros de género fantástico o cómics, como “Maldita”, “Los irregulares” o “El legado de Júpiter”. En ese sentido, se une a las renovaciones de títulos similares como “Destino: La saga Winx” o “Sombra y hueso”.



Creada por Jim Mickle, la serie televisiva está protagonizada por Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Stefania LaVie Owen, Dania Ramíez, Aliza Vellani y Will Forte, además de contar con James Brolin como narrador.

Me muero de amor con estas fotos.😍 Aquí les dejo primeras imágenes de la temporada 2 de 'Sweet Tooth', la serie ganadora del Emmy vuelve el 27 de abril. 🤩 pic.twitter.com/bDbd4LfYlT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 14, 2023

¿Fue 'Sweet Tooth' muy oscura para su pequeño protagonista?

La serie de Netflix se basa en la serie de cómics creada por Jeff Lemire para el sello de DC Comics. Inicialmente, el actor infantil Christian Convery se sintió intimidado por estos gráficos y diálogos que serían llevados a la adaptación televisiva.

Sin embargo, no fue una exacta réplica de lo que se ve en las historietas para suerte del pequeño actor. En conversación con el portal Comicbook, el protagonista de “Sweet Tooth” demostró alivio por cómo resultó la ficción hecha para televisión, después de sentirse un poco atemorizado por la historia.

“Cuando empecé a leer los cómics, me di cuenta rápidamente de que era muy oscuro. Y me quedé pensando: ¿Va a ser así? ¿O van a cambiar eso? Se ponía realmente oscuro a veces, en plan para adultos. Y eso me intimidaba. Me hacía preguntarme si iba a ser capaz de interpretar a Gus de la forma adecuada”, admitió Christian Convery, de 13 años.

Más tarde, ese temor se fue disipando, porque la producción no era tan oscura como el material original de 'Sweet Tooth'. La estrella Christian Convery contó cómo fue su primer día: “Cuando llegué al set de rodaje y leí el guion, me di cuenta inmediatamente de que era menos oscuro y que iba más por el lado amistoso y familiar”.

“Eso me gustó también, porque no es tan intimidante. Me permitió interpretar a Gus, que es un inocente y curioso, esperanzado y positivo híbrido de niño y ciervo. Y pensé que era un papel increíble”, agrega sobre la serie televisiva recientemente estrenada en la plataforma Netflix.

