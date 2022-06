Flor Polo pidió garantías para ella y su madre Susy Díaz, contra su expareja Néstor Villanueva.

El miércoles 22 de junio, Flor Polo acudió a la prefectura de La Molina, en compañía de su madre Susy Díaz, con el objetivo de pedir garantías para su vida. Esto se dio luego de que “Florcita” denunciara haber sido agredida físicamente por su expareja Néstor Villanueva.

“Estoy pidiendo garantías para mi seguridad y tranquilidad”, dijo Flor Polo frente a las cámaras de “América Hoy” al hacerse presente en la Prefectura.

En las imágenes, también se puede ver a “Florcita” y Susy Díaz salir de la Prefectura, junto con su abogado Ysrael Castillo, y con los documentos en mano. Sin embargo, la hija de Augusto Polo Campos prefirió no dar declaraciones: "Yo, por el bien de mis hijos, no voy a hablar absolutamente nada, yo no entré en detalles, yo no dije nada".

¿Qué señala el documento de garantías?

El documento entregado por la prefectura a Flor Polo y Susy Díaz “estima la solicitud” de ambas y la hace extensiva a sus dos menores hijos, en contra de Néstor Villanueva, “en mérito de las razones expuestas”, que son las denuncias de agresión señaladas por la primera.

En su segundo artículo, el documento dispone que Néstor Villanueva “cese los actos de agresión”, y “se abstenga de realizar cualquier acto que ponga en riesgo la integridad, la paz y la tranquilidad de la parte solicitante”.

Néstor Villanueva no podría hablar sobre Flor Polo

Según manifestó Ysrael Castillo, abogado de Flor Polo, Néstor Villanueva no puede referirse a su expareja en público, de lo contrario, lo denunciarán ante la Fiscalía, directamente.

Asimismo, sobre las supuestas agresiones, el abogado indicó que Néstor puede dar sus versión, pero que serán las autoridades las encargadas de indicar si estos hechos se produjeron.

Finalmente, Ysrael Castillo manifestó que Néstor Villanueva no le daría el divorcio a Flor Polo para dilatar el tiempo de los plazos de las causales que han señalado.

Flor Polo reveló que Néstor Villanueva la habría agredido

Días atrás, Flor Polo se presentó en el programa “Dilo Fuerte”, conducido por Lady Guillén, quien le preguntó si Néstor Villanueva la había agredido. La hija de Susy Díaz no respondió claramente, pero rompió a llorar y señaló que no tuvo un buen matrimonio.

Casi de inmediato, Néstor Villanueva apareció en el programa “Amor y fuego”, donde negó haber agredido a Flor Polo, y le pidió que “por favor aclare ese tipo de cosas”, ya que, según él, han sido otras personas que lo han señalado como agresor.

