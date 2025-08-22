Blake Lively protagonizará nueva comedia romántica tras batalla legal con Justin Baldoni

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Blake Lively regresa a los cines. Luego de la larga — y mediática — batalla legal con Justin Baldoni, la actriz y modelo estadounidense volverá a la pantalla grande para The Survival List, una nueva “comedia romántica de acción” que será producida por el estudio Lionsgate de la mano del reconocido productor Marc Platt.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la esposa del actor Ryan Reynolds no solo protagonizará el nuevo filme, sino que también estará en la producción junto con Plat, quien es el productor de Wicked, La La Land y el live-action Cómo entrenar a tu dragón.

“La película contará con un guion especulativo de Tom Melia para que la actriz protagonice y produzca”, expresa el medio confirmando a Scott O'Brien como supervisor del proyecto.

En la película, Lively encarnará a Annie, una productora de telerrealidad intelectual que, en contra de su voluntad, “es asignada a un nuevo programa presentado por Chopper Lane, un famoso experto en supervivencia”.

"Sin embargo, cuando un naufragio los deja varados en una isla desierta, Annie descubre que Chopper es un impostor y no sabe nada de supervivencia, dejándola a cargo de averiguar cómo mantenerlos con vida. Obligados a trabajar juntos, comienzan a descubrir una química inesperada", señaló el portal.

Justin Baldoni y Blake Lively protagonizaron la exitosa película It Ends with Us. | Fuente: Instagram (itendswithusmovie)

Blake Lively regresa al cine tras el exitoso drama It Ends with Us

Esta será la primera película protagonizada por Blake Lively luego del gran éxito en taquilla (351 millones de dólares a nivel mundial) que tuvo el filme de drama y romance It Ends with Us (2024), o Romper el círculo, dirigida por Justin Baldini, quien fue denunciado por la actriz por acoso y maltrato laboral.

La película, hecha con un presupuesto de 25 millones de dólares, recibió excelentes críticas de parte de medios internacionales como Variety, Deadline, The Washington Post, entre otros, resaltando la trama y las "complejidades emocionales" de los actores.

El largometraje, basado en la novela con el mismo nombre de la escritora Colleen Hoover, muestra también temas como el machismo y los problemas en las relaciones de pareja, algo que fue retratado por el elenco protagonizado por Blake Lively junto a Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate y Hasan Minhaj.

La actriz Blake Lively está casada con el actor Ryan Reynold desde el 2012. | Fuente: Instagram (itendswithusmovie)

Juez desestimó demanda multimillonaria de Justin Baldoni contra Blake Lively

Un juez estadounidense desestimó la demanda multimillonaria de Justin Baldoni, director y actor de la película It ends with us, contra la actriz Blake Lively, su coprotagonista, en lo que los abogados de Lively consideraron una "victoria" dentro de su batalla legal.

Baldoni interpuso en enero de este año en Nueva York una demanda por difamación y otros cargos contra Lively, que previamente lo había acusado de acoso sexual durante el rodaje, y contra el marido de esta, el actor Ryan Reynolds, sus publicistas y hasta el diario The New York Times, que cubría su disputa.

El juez Lewis Liman falló a favor de Lively, que había respondido con una moción para que se desestimara esa demanda, en la que Baldoni reclamaba una compensación de 400 millones de dólares, y el magistrado también desechó la denuncia contra el NYT, al que exigía 250 millones.

Los abogados de Lively consideraron el fallo de Liman "una victoria" para la actriz y otros a quienes Baldoni "arrastró a su demanda de represalia". También dijeron prepararse para la "siguiente ronda", que es reclamar gastos y daños contra él y su productora, Wayfarer, por su "abusivo litigio", según recoge Variety.

Blake Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de It ends with us y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones.