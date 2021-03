Francisca Aronsson tras el éxito de "El internado: las cumbres": "No me considero famosa, recién estoy comenzando". | Fuente: Instagram

Francisca Aronsson, actriz peruana que triunfa en Europa al formar parte de la serie “El internado: las cumbres”, consideró que no cree que sea una persona famosa por pertenecer a esta producción.

Con solo 14 años, la artista reconoció que aún le falta mucho camino por recorrer y que ahora es mediamente conocida porque el mundo de la actuación es muy competitivo.

“Uno debe seguir trabajando para conseguir lo que quiere y estar luchando por los castings y por los proyectos. No me considero famosa, yo recién estoy comenzando. ‘El internado’ ha sido un paso y pienso que fue una gran oportunidad para que otras personas de otros países me puedan conocer”, contó Francisca Aronsson en una entrevista para El Comercio.

Para personificar a ‘Rita’, la actriz peruana reveló que “fue todo un reto”, sin embargo, disfrutó interpretarlo ya que tuvo que hacer varios cambios y “sacrificios”.

“Uno de los sacrificios, en el tema actoral, fue cortarme el pelo, de que sea un personaje lésbico, un personaje donde daba mi primer beso en pantalla, algo que no había hecho en alguna producción. También está el tema del canto, canté el Ave María en la iglesia y el tema del acento en “El internado: las cumbres” fue algo distinto en mi carrera”, recordó Francisca Aronsson.

SEGUNDA TEMPORADA DE "EL INTERNADO: LAS CUMBRES"

Los estudiantes del internado han sido llamados de vuelta a las aulas de clase. A una semana de su estreno, Amazon Prime Video confirmó la segunda temporada de la serie "El internado: Las Cumbres" que se estrenará en el 2022.

"Mensaje urgente de la dirección: Se informa a los alumnos de Las Cumbres que deben acudir inmediatamente a clase para preparar la segunda temporada", dice el mensaje que se compartió en redes sociales. En el video, aparece el elenco principal leyendo emocionado el comunicado.

"El internado: Las Cumbres", que cuenta con la participación de la peruana Francisca Aronsson, transcurre en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo.

Los alumnos son rebeldes y problemáticos que viven bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que les prepara para la reinserción en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirá en aventuras trepidantes y terroríficas.

