Franco Cabrera formó parte del elenco de la película "¡Asu Mare! Los amigos". | Fuente: RPP Noticias

Para el comediante y conductor Franco Cabrera, haber formado parte del elenco de "¡Asu Mare! Los amigos" fue una gran oportunidad. En la cinta, interpretó a uno de los roles protagónicos, el popular 'Lechuga', lo que elevó sus expectativas respecto al recibimiento de los espectadores, según confesó al programa "Tanke Como Cancha", de RPP Noticias.

Durante una gira por distintas ciudades del Perú en las que promocionaron el spin-off de "Asu Mare", el actor contó que pudo notar cómo el público recibía con afecto al popular 'Cachín'. Un cariño que él espera que se extienda al resto del reparto y así ampliar las posibilidades de mostrar su talento a mayor escala.

"Nos ha dado la oportunidad de que ahora más gente conozca nuestro trabajo, sepa que estoy en la comedia y que mi trabajo se trata de intentar sacarte una risa. Si lo logro, voy por buen camino. Si todo sale bien con esta película, y creo que los números dicen que las cosas están bien, como diría Shakira, va a haber un poquito de ese cariño a Cachín que nos salpique", dijo.

Las cifras lo respaldan: solo en su fecha de estreno, "¡Asu Mare! Los amigos" arrasó en taquilla al superar los 55 mil espectadores. Así, se convirtió en la película peruana más vista desde que se reabrieron los cines.

Franco Cabrera: "¿Qué se gana con entrar en la vida de las personas?"

En otro momento de la entrevista, Franco Cabrera se refirió a los asedios de la prensa de espectáculos en su vida privada. Hace unos días, el programa de Magaly Medina lo captó junto a una joven que produjo una aclaración de su parte en redes sociales respecto a su actual soltería.

"La tengo tan protegida [mi vida privada], que cuando lo hacen [se meten en ella], sí me hace ruido. Pero al mismo tiempo no me mueve mis fibras ni mis estructuras más internas. Soy consciente de que dentro de mi trabajo existen ciertas posibilidades de comunicar, no estoy de acuerdo con todas, pero tampoco es que pueda hacer mucho para cambiar esas que no me agradan", señaló.

Según Franco Cabrera, no le "derrumba" ni lo "moviliza" cuando no se centran en su trabajo. Sin embargo, matizó: "Me hace ruido pensar por qué, qué es lo que se gana con entrar en la vida de las personas, pero simplemente estoy seguro de lo que soy, lo que hago, lo que pueda dar, y al mismo tiempo estoy convencido de que lo que busca el público de mí es mi trabajo".

En esa línea, concluyó: "Siempre he intentado dejar mi lado personal a un lado, bien cuidado y bien tratado. Es un mundo del que la gente pueda disfrutar y se los voy a dar con entretenimiento, con contar historias, diversión, risas, y para eso he estudiado, me he formado, para que el público tenga lo mejor de mí en ese aspecto".

