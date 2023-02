La cinta está protagonizada por Andrés Salas, Franco Cabrera, Emilram Cossio y Miguel Vergara | Fuente: Tondero

¡Asu Mare! Los amigos arrasó con la taquilla a nivel nacional al superar los 55 mil espectadores en su primer día de ingreso en la cartelera nacional y se posiciona como la producción cinematográfica peruana más exitosa desde que las salas de cine reabrieron sus puertas tras la pandemia.

De acuerdo a datos de Tondero, esto significa que de todo el público que acudió el último jueves a los cines a nivel nacional, el 55 %, más de la mitad, fue a ver la cuarta entrega de la franquicia, un logro importante para la producción peruana.

"Agradecido con todo el público por este gran comienzo, a todo el equipo nos hace muy felices saber que la gente se divierte, la pasa bien, se ríen, lo disfrutan. Esta es una película para toda la familia, con la presencia importante de un grupo de niños maravillosos que los va enamorar”, dijo Carlos Alcántara, quien hizo su debut como director en la película.

"Como director tengo agradecer por haber podido trabajar con cuatro actorazos, como yo los llamo “mi maquinaria” Andrés Salas, Franco Cabrera, Miguel Vergara y Emilram Cossio, ellos son los artífices de este éxito.” señala.

¡Asu Mare! Los amigos ya está en la cartelera de todo el Perú, esta vez, con las aventuras y locuras de El Culi, Lechuga, Poroto y El Chato. Tras superar muchas adversidades, una herencia los pondrá a prueba, enfrentándose a divertidas situaciones y oscuros personajes que intentarán boicotear uno de sus más grandes sueños.

¡Asu Mare! Los amigos: esta es la razón por la que Ricardo Mendoza no aparece en el spin-off

Con el estreno de ¡Asu Mare! Los amigos, una duda ganó terreno entre los seguidores de la saga protagonizada por Carlos Alcántara: ¿por qué no aparece en el spin-off el actor y comediante Ricardo Mendoza? RPP Noticias conversó con el productor de la película Miguel Valladares y reveló el verdadero motivo detrás de esta ausencia.

"La razón no es tan dramática como la pinta la prensa o las redes sociales. Es básicamente un tema de timing, él está en un momento totalmente distinto, porque le ha ido bien con su show. Cuando empezamos el proyecto, él ni siquiera sabía que iba a estar en la película, que ni siquiera tenía el nombre de Asu Mare", comentó.



Valladares agregó que quien interpretaba a 'Tarrón' tampoco "estaba seguro" de querer formar parte de la cinta derivada de Asu Mare. Luego de un año de que conversaran sobre el proyecto, lo volvieron a convocar. Mendoza aceptó, según el productor, "pero luego pasó el tiempo y todos [los miembros del elenco] firmaron contrato, menos él", señaló.

"No quería comprometerse con nosotros a firmar un contrato, si no estaba seguro. Entonces pasó el tiempo y la película extrapoló a ser ¡Asu Mare! Los amigos en otro nivel de producción y quedamos por mutuo acuerdo en que él estaba muy complicado de tiempo. Económicamente, él ahora no se puede tomar una licencia de un mes para rodar una película, quizá por el monto que le estábamos ofreciendo", indicó.

