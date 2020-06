Artistas se unen al "Blackout Tuesday". | Fuente: Instagram

Tras la muerte de George Floyd en manos de un policía, que impulsaron violentas protestas en Estados Unidos, la industria de la música lanzó una campaña para unirse a los reclamos contra el racismo.

El hashtag "The Show Must Be Paused" (El Show se debe detener) forma parte de la campaña "Blackout Tuesday" (Martes de apagón), que se se desarrolla este 2 de junio, a través de Instagram.

La iniciativa es una respuesta de la industria de la música ante las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y más ciudadanos afroamericanos a manos de policías de Estados Unidos.

De esta manera, buscan dar la vuelta a la máxima expresión del mundo del espectáculo: “The Show Must Go On (El show debe continuar)”, para demostrar la urgencia de tomar acción ante la violencia policial y el racismo sistemático que sigue perdurando.

Cantantes como Daddy Yankee, Lali Espósito, J Balvin, Ricardo Montaner, Nicky Jam, Maluma, Mon Laferte. De igual forma, actores como Cobbie Smulders, Mauricio Ochman, Aislinn Derbez, Drew Barrymore, Gaten Matarazzo, Noah Centineo, y más.

Asimismo, artistas peruanos se han unido a la protesta virtual compartiendo su imagen en negro. Por mencionar algunos, están Karina Jordan, Diego Seyfarth, Natalie Vertiz, Yaco Eskenazi, Sheyla Rojas, Andrés Wiese, Daniela Sarfati, Leslie Shaw, Melissa Paredes, Kate Candela, Anahí de Cárdenas, Pancho Cavero, Melania Urbina, Christian Meier, Bruno Ascenzo, Chiara Pinasco.

De acuerdo a las creadoras del movimiento, Brianna Agyemang y Jamila Thomas, ejecutivas de Atlantic Records, la idea del "Blackout Tuesday" es reconectar con la comunidad y la sugerencia es que quienes pertenecen a la comunidad afroamericana, como ellas, se tomen el día para enfocarse en su bienestar y su salud mental.

La pausa consiste en que no se realizarán estrenos, no se transmitirá música en sus canales o plataformas ni habrá publicaciones durante todo el día.

"Como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no solo unirnos para celebrar las victorias, sino también sostenernos mutuamente durante la pérdida", indicaron en la invitación para sumarse a la campaña.