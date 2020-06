Salim Vera pide que primero se trabaje por el Perú antes de mirar al costado. | Fuente: Instagram

La muerte de George Floyd ha generado una serie de movilizaciones en Estados Unidos. La población afroamericana que vive en dicho país exige justicia y pide a las personas, en especial a los policías, que los respeten ya que su color de piel no los define.

Por ese motivo, muchas celebridades han puesto una imagen negra en sus redes sociales con la descripción “Black Lives Matter”, que en español es “Las vidas negras importan”, como una manera de apoyar a quienes han sido víctimas del racismo.

Este hecho ha dado la vuelta al mundo y Perú no se quedó atrás. Cantantes y actores peruanos como Leslie Shaw, Kate Candela y Melissa Paredes, solo por mencionar algunas, también utilizaron sus redes para poner una foto en negro.

Sin embargo, Salim Vera decidió enviarle un mensaje a ellas y a todos los peruanos quienes se “subieron al coche” por esta causa, pero les recordó que primero se debe trabajar por nuestro país, antes de mirar al costado:

“Te cuento que aquí en el Perú, en tu propia casa, todos los días hay un racismo y un clasismo de la p** auméntale a eso, las muertes innecesarias de mujeres... No me vengas con tu basura doble cara, de que, porque murió una persona a 3000 kilómetros de aquí, ahora eres "antirracista" y vas a colgar una imagen negra para que todos vean lo solidari@ y "cool" que eres, para que todos vean lo "empatic@" que eres”, aseguró.

Además, el vocalista de “Libido” comenta que aquí nadie ha hecho nada para que se pueda evitar la violencia contra la mujer o el racismo: “Si no has movido ni un puto dedo, en tu propia realidad, no sirve absolutamente de nada tu estúpida imagen negra, no quieras subirte a un coche que no es el tuyo”, finalizó.