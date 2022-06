Gian Marco está en una nueva relación sentimental con la cantante Juliana Molina. | Fuente: Instagram / Gian Marco

Su corazón fue conquistado. Este jueves por la tarde, el cantautor peruano Gian Marco confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra en una nueva relación sentimental con la cantante colombiana Juliana Molina.

En la sección de historias de su cuenta de Instagram, el intérprete de temas como "Hoy" y "Hasta que vuelvas conmigo" compartió una fotografía romántica en la que aparece abrazando a su nueva pareja, con un mensaje breve acompañado de un emoji de corazón: "Ella".

Así, Gian Marco le vuelve a dar la bienvenida al amor, luego de que en abril de 2020 se separara de su esposa Claudia Moro, junto a quien estuvo casado durante 25 años y tuvo tres hijos: Abril Zignago, Fabián Zignago y Nicole Zignago.

Su romance con Juliana Molina, a quien le lleva 18 años de diferencia, surgió pese a que a fines de mayo aseguró a la prensa que estaba dedicado a su trabajo y sus hijos. Aunque dejó una sombra de posibilidad en aquel momento: "Si aparece alguien, tampoco lo voy a decir".

Juliana Molina, la nueva pareja de Gian Marco

Desde su cuenta de Instagram, Juliana Molina correspondió a la publicación de Gian Marco y también publicó la fotografía con un mensaje que decía: "Él". Pero ¿quién es la nueva pareja del compositor peruano? A continuación te contamos un poco más sobre ella.

Actualmente con 33 años, Molina hizo su primera aparición en la pantalla chica peruana como concursante en el programa "La Voz Perú". En aquel entonces tenía 25 años e integró el equipo del cantante venezolana José Luis 'El Puma' Rodríguez.

Aunque la ganadora de aquella edición fue Rubi Palomino, la colombiana se perfiló como una de las favoritas de la temporada. Pero más allá de la música, Juliana Molina tiene intereses por la actuación. Por ello, cursó en la Academia de Actuación NAAR LANDAETA, de su natal Colombia.

Como actriz, ha formado parte del elenco de la serie "Tu voz estéreo", producida por Caracol Televisión. Y en el Perú, integró el reparto de la película "Calichín" (2006), que fue dirigida por Ricardo Maldonado y protagonizada por Aldo Miyashiro.

Treinta años de carrera

El próximo 16 de julio, Gian Marco ofrecerá un concierto en el Estado Nacional de Lima a fin de celebrar sus más de tres décadas de trayectoria en el mundo de la música. Un evento que al fin logra concretarse después de una serie de postergaciones producidas por la pandemia.

"Esta no será una celebración de mis más de treinta años de carrera, será una celebración a la vida, por todos los que seguimos aquí, haciendo lo mejor que podemos siempre. La noche del 16 de julio el Estadio Nacional de Lima se llenará de música y volveremos a sentirnos vivos" señaló el cantautor en un comunicado de prensa.

Será una buena oportunidad para que el artista peruano pueda presentar por primera vez en vivo su más reciente disco "Mandarina", que fue grabado y producido íntegramente durante el confinamiento y que ya cuenta con éxitos como "Empezar de nuevo", "No va a ser fácil", "En tu maleta", entre otros.

"'Gian Marco 30 años', será una fiesta de 4 horas de concierto con artistas invitados nacionales e internacionales, que pronto revelaremos, quienes compartirán el escenario junto a Gian Marco", indica el comunicado de prensa.

