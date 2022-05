Gian Marco anunció su separación de Claudia Moro en octubre de 2021. | Fuente: Instagram / Gian Marco

El cantautor peruano Gian Marco Zignago descartó que se encuentre a la búsqueda de una nueva relación sentimental, luego de haber anunciado en octubre de 2021 su separación de Claudia Moro, quien fuera su esposa durante 25 años.

Durante su paso por el programa "En boca de todos", el intérprete de "Te mentiría" le respondió a la conductora Tula Rodríguez que en este momento se encuentra enfocado en potenciar su trayectoria, que este 2022 cumple 30 años.

"Yo no sé [si me volveré a enamorar], lo que sí sé es que estoy agradecido del tiempo que he tenido. Estoy solo, pero eso no quiere decir que haya dejado de tener familia", comentó Gian Marco. "No estoy buscando a nadie y tampoco ando así", agregó.

"Estoy grabando un nuevo disco, preparando el concierto. De vez en cuando voy a un bar con mi mánager a tomarme hasta la molestia", indicó entre risas.

En febrero pasado, a Gian Marco se le vinculó sentimentalmente con la cantante mexicana Isabel Lascurain, pero él salió a desmentir este rumor. "Es un chisme farandulero absoluto y amarillo como el sol. Es un chisme que es un chiste", dijo entonces.

Treinta años de carrera

El próximo 16 de julio, Gian Marco ofrecerá un concierto en el Estado Nacional de Lima a fin de celebrar sus más de tres décadas de trayectoria en el mundo de la música. Un evento que al fin logra concretarse después de una serie de postergaciones producidas por la pandemia.

"Esta no será una celebración de mis más de treinta años de carrera, será una celebración a la vida, por todos los que seguimos aquí, haciendo lo mejor que podemos siempre. La noche del 16 de julio el Estadio Nacional de Lima se llenará de música y volveremos a sentirnos vivos" señaló el cantautor en un comunicado de prensa.

Será una buena oportunidad para que el artista peruano pueda presentar por primera vez en vivo su más reciente disco "Mandarina", que fue grabado y producido íntegramente durante el confinamiento y que ya cuenta con éxitos como "Empezar de nuevo", "No va a ser fácil", "En tu maleta", entre otros.

"'Gian Marco 30 años', será una fiesta de 4 horas de concierto con artistas invitados nacionales e internacionales, que pronto revelaremos, quienes compartirán el escenario junto a Gian Marco", indica el comunicado de prensa.

