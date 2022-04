Nicole Zignago es una cantante y compositora que ha pasado la mayoría de su tiempo entre Perú, Los Ángeles y Boston. | Fuente: Instagram

“Regresar a mi casa es lo mejor, venir a Perú es mágico”, confesó Nicole Zignago. La artista nacional regresó a nuestro país para contar sus proyectos musicales como su último tema 'Me gusta que me gustes', colaboraciones y más. Además de cómo su nombre se ha dado a conocer en Los Ángeles y México no solo como compositora, también como cantante.

Zignago conversó con RPP Noticias sobre el trabajo que ha estado realizando en estos dos lugares a los que considera “casa” y que, por su esfuerzo, dedicación, paciencia y “las pocas horas que dormí”, se han visto reflejadas en su éxito.

“Como mujer me siento en la responsabilidad de abrir camino para otras chicas que vienen detrás como compositoras, artistas, productoras, necesitamos ser más mujeres, estar presentes en la industria, pero ha sido un camino muy bonito y lo seguirá siendo, me siento agradecida con todos los que trabajo”, comentó.

Nicole Zignago y su amistad con sus ídolos

“Trabajar con gente que admiro es hermoso”, reveló Nicole Zignago quien hace poco lanzó una canción con Leonel García, integrante de Sin Bandera. Ella creció con la música de esta banda y, ahora ser amiga del cantante lo considera un logro.

“Hace poco hablaba con él por WhatsApp, y me la pasé toda la vida escuchándolo y ahora es mi amigo, tenemos una canción juntos y lo puedo llamar mi amigo y mi compañero. He ido ganándome el respeto de la gente y poco a poco se han enterado de mí y mostrando quién soy y que me merezco un lugar”, aseguró.

Por otro lado, mantiene una estrecha amistad con Sofía Reyes después de ser una de las compositoras de su éxito “1,2,3”. Asimismo, es la mejor amiga de Evaluna Montaner y de sus hermanos, Mau y Ricky.

“Ellos se han vuelto parte de mi vida personal, son personas a las que recurro diario para contarles mis cosas, son mi familia. Estar en el estudio con gente como Greeicy, con Mariah Angeliq, con Leonel García fue un sueño, la lista es larga y seguirá creciendo”, sostuvo.

Gian Marco es su mayor inspiración

Si bien Nicole Zignago soñó toda su vida con ser cantante y compositora, confesó que Gian Marco, su padre, no estaba de acuerdo con que siguiera esta carrera, sin embargo, al verla decidida, decidió apoyarla.

“Él es mi mentor, lo admiro como persona y profesional, tenerlo a mi lado como mentor y papá es una bendición. Él influenció en mis gustos musicales. La verdad fue inexistente su empujón. Me dijeron ‘si quieres esto, que lo haga’. Mis 4 años en Boston fueron geniales, me dejaron un 26 de agosto y al día siguiente estaba sola, tropecé con mil y un cosas y eso me sirvió mucho para encaminarme y en la toma de decisiones. Todo eso me dio la pasta y el conocimiento, las ganas de seguir aprendiendo, es una experiencia de la que no me arrepiento”.

Nicole Zignago y su sueño de trabajar con Jaze

Su visita a Perú fue corta, pero Nicole Zignago no descarta en seguir viniendo para colaborar con artistas nacionales. Su basta experiencia hará que experimente en nuevos géneros como el rap.

“Soy fan del freestyler Jaze, es un crack. Es lo máximo. Vine en enero por vacaciones, estaba en la playa y él me tocó el hombro. Me abrazó y me dijo: ‘Te quería saludar, soy tu fan’. Fue un momento de fan mutuo y ahí lo conocí. Me gustaría trabajar con él, también con Daniela Darcourt”, comentó.

Nicole Zignago no tiene miedo explorar, es parte de lo que se dedica y le gusta probar, jugar con cosas porque es fan de la música. Le fascina aprender de la gente, le encanta verse en lugares donde quizá no se siente cómoda. “Me gusta experimentar, la música conecta”, finalizó.

