El cantante Gian Marco Zignago inició una relación con la colombiana Juliana Molina. | Fuente: Composición

Tras anunciar su romance con Juliana Molina, Gian Marco Zignago se mostró feliz de iniciar una nueva etapa en su vida con la cantante colombiana.

“Estoy contento, sí, muy bien. Feliz, estoy viviendo una nueva vida. Estoy contento, muy agradecido, cada día es una nueva etapa, cada paso es una nueva etapa”, dijo el artista al programa de ‘Magaly Tv: la firme’.

Asimismo, Gian Marco resaltó que no hace caso a las críticas por diferencia de edad ya que Juliana Molina es 20 años menor que él y es fiel a la frase “Para el amor no hay edad”:

“Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir, no hay mucha ciencia en realidad, es básicamente vivir la oportunidad”, agregó.

Gian Marco: “No intentes vivir tu vida a través de otros”

En una historia de Instagram más reciente, Gian Marco compartió un mensaje que podría estar dirigido a quienes vienen comentando sobre su relación con Juliana Molina, si bien el cantautor acostumbra compartir todo tipo de mensajes en sus redes sociales.

“Mientras más tiempo pases averiguando y criticando lo que pasa en la vida de los demás, estás perdiendo una gran posibilidad de ser genuinamente feliz contigo. No intentes vivir tu vida a través de otros... terminarás perdiendo siempre, y la frustración está encadenada en tu alma sin salida”.

Este mensaje coincide con los recientes comentarios que se vienen haciendo en los programas de espectáculos sobre la nueva relación de Gian Marco y Juliana Molina.

El mismo mensaje acaba con un consejo, animando a sus seguidores a descubrirse a sí mismos, para encontrar un sentido a su vida: “Date la inmensa y grata oportunidad de descubrirte, sanar y ver todo lo malo y bueno que hay en ti. Es ahí donde tu vida tomará más sentido”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.