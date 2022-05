El cantante Gian Marco aseguró que le gustaría grabar un programa como el de Jimmy Fallon. | Fuente: Composición (Instagram)

En algún momento de su carrera, a fines de los años 90, el cantautor Gian Marco condujo un espacio televisivo, llamado "Campaneando". Un programa de concursos bastante popular en su momento, que recordó recientemente al ser consultado sobre la posibilidad de volver a la pantalla chica.

Según el intérprete de "Lejos de ti", si tuviera que regresar a la televisión, pues sería para grabar un show parecido a "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", que consiste en entrevistas a celebridades al estilo del 'late night-talk show'.

"Yo haría algo como lo que hace Jimmy Fallon, algo así", dijo al programa "Estás en todas". "Hace poquito estuve en otro canal, me hicieron hacer una parte de 'Campaneando'. Me acordé y fue bonito, pero dije: ¿hacer esto todos los días? No la hago, sobre todo tener que estamparme la sonrisa todos los días cuando de repente no tienes ganas", añadió.

Por otro lado, Gian Marco también se refirió a la posibilidad de tener una nueva relación tras separarse de su esposa Claudia Moro, con quien tuvo una relación de más de 25 años. "Estoy dedicado a mi chamba, a mis hijos y si aparece alguien, tampoco lo voy a decir", puntualizó.

Gian Marco: "Prefiero tener nuera que yerno"

El pasado 11 de mayo, Gian Marco dio una vez más su respaldo a la relación sentimental que su hija Nicole Zignago tiene con la futbolista y fotógrafa mexicana Fernanda Piña, con quien tiene más de un año juntas.

"Estoy muy orgulloso de Nicole por su valentía y por su honestidad para decir lo que sentía", dijo el intérprete de temas como "Te mentiría" y "Se me olvidó" durante su entrevista con el programa "Día D".

Asimismo, recordó el momento en que vio por primera vez a la pareja de la joven cantante. "Cuando conocí a Fer, a su novia, me volví loco. Aparte, siempre digo que prefiero tener nuera que yerno", señaló.

Por ello, Gian Marco se animó a darle un consejo a los padres de familia. "Si hay algún padre o madre que intuye, la cultura del silencio no es bonita, hace daño", recomendó.

"Siéntate con tu hijo a hablar, porque para eso tuviste hijos, para hablarles, para conversarles, para decirles: 'Oye, te pasa algo, oye, te quiero'", añadió.



