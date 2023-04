Gianella Neyra cuenta que estuvo en la bancarrota: “Era una megaestrela sin un sol” | Fuente: Instagram

La actriz Gianella Neyra debutará como productora de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, cinta que llegará a los cines el 20 de abril. En una entrevista con diario Trome, la actriz de “La Lola” reveló que estuvo en la bancarrota cuando “había sido protagonista” y saboreaba el éxito de “Girasoles para Lucía”, novela peruano- venezolana que estrenó en 1999.

“Me ha sucedido que había sido protagonista y no tenía nada en el bolsillo. (...) He pasado de ganar mucho dinero a estar en la bancarrota. (...) Decidí estudiar 2 años. Estaba con una mano atrás y otra adelante”, contó.

Agregó que como los recibos de luz y agua vencidos llevan al corte del servicio a los dos meses sin pagar, “cumplía un mes con uno y al siguiente con el otro servicio”.

“La novela ‘Girasoles para Lucía’ había sido un éxito mundial y me llevaban a presentaciones a Miami. Viajaba en el avión en primera clase, llegaba al evento en limusina, era una megaestrella sin un sol”, dijo.

De esa experiencia, relata Neyra aprendió que “los artistas simplemente actuamos, pero somos solo trabajadores como todos”.

Cristian Rivero reveló que le gustaría tener una hija con Gianella Neyra

Con más de diez años juntos, Cristian Rivero y Gianella Neyra conforman una de las parejas más estables del medio. Además, los une la familia que han forjado, con un hijo en común. Sin embargo, el conductor aseguró en una reciente emisión de "La Voz Kids" que de tener un nuevo bebé en el futuro, le gustaría que sea una mujer.

El presentador expresó este deseo luego de ser testigo de la actuación de una pequeña participante en el pograma de canto. Durante la transmisión del espacio, Rivero recibió el cariño de la concursante, quien le dijo incluso "te quiero". Un gesto que terminó por conmoverlo: "Sobrina, ya me compraste... si no te pasa la entrenadora, yo te paso, tranquila", dijo.

Luego de ver a la menor de cinco años cantar, Cristian Rivero afirmó: "Por algo Diosito no me dio una hija mujer, yo ya me hubiese derretido más aún (...) Dios mío, si todavía viene uno más, que sea una niña, por favor".

