Magdyel Ugaz estuvo entre las invitadas del primer programa de 'Mujeres de la PM'. | Fuente: Instagram / 'Mujeres de la PM'

El último sábado, el programa "Mujeres de la PM", conducido por Gianella Neyra, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Rebeca Escribens, regresó a la pantalla chica peruana. Durante su debut, debió enfrentarse para conquistar a la audiencia con espacios sabatinos como "JB en ATV" y "El reventonazo de la Chola". ¿Cómo le fue en rating?

Su estreno, de hecho, no estuvo lejos de ser auspicioso: con 9.8 puntos en Lima y seis ciudades, según la empresa de mediciones Ibope, "Mujeres de la PM" consiguió ubicarse en el segundo lugar de las preferencias de los hogares peruanos. Solo por debajo de "El reventonazo del verano", una versión del show presentado por Ernesto Pimentel.

En su primera emisión, el show televisivo develó a su cuarta conductora: nada menos que Gianella Neyra, quien apareció en escena vestida de negro y montada sobre una motocicleta. "No había forma que hicieran este programa sin mí", dijo al unirse junto a sus compañeras, con quienes antes condujo "Mujeres sin filtro". En redes sociales, la actriz afirmó: "No podíamos embarcarnos en esta aventura si no estábamos las cuatro juntas. ¡Nos vemos todos los sábados para vacilarnos juntos!".

Este 4 de marzo, además, "Mujeres de la PTM" tuvo como invitados especiales al actor Erick Elera (quien será un acompañante esporádico del programa), la influenciadora Sheyla Rojas y la actriz Magdyel Ugaz.

Los programas que lideraron el rating el 4 de marzo

En el primer lugar, con 10 puntos de rating, volvió a posicionarse "El reventonazo del verano", que en su edición del sábado tuvo entre sus invitados a Rebeca Escribens. Es el segundo fin de semana que el programa sabatino tiene un repunte en sintonía. A fines de febrero, Ernesto Pimentel se mostró agradecido por la preferencia.

A "Mujeres de la PM", situado en segundo lugar, le siguió "Los milagros de la rosa", con un puntaje de 9.6. Por debajo de la telenovela que se transmite en América Televisión, en cuarto puesto, se colocó "JB en ATV", con una edición en la que no faltaron las habituales imitaciones de políticos y hasta una caída por parte de una de las integrantes, Gabriela Serpa.



"Estás en todas" consiguió 4.6 puntos de rating, empatando así con "La Voz Perú", que en su emisión del sábado tuvo un enfrentamiento entre los participantes entrenados por los coaches Maricarmen Marín, Raúl Romero, Eva Ayllón y Mauricio Mesones.

Esta medición del rating, como se recuerda, se realiza sobre la base de las audiencias de los hogares de Lima y seis ciudades que sintonizan la pantalla chica durante el horario estelar.

