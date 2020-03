Gianella Neyra revela divertida anécdota tras protagonizar un comercial para televisión

La actriz Gianella Neyra contó una divertida anécdota tras grabar un comercial para televisión. | Fuente: Instagram

“Gianella, qué bien te ves” es una de las frases que más escucha Gianella Neyra, después de que apareciera en un comercial para televisión. La actriz peruana recordó diversas situaciones que experimentó en espacios públicos con personas que le hacían este comentario.

En una entrevista para Trome, la exconductora de “Mujeres de filtro” aseguró que últimamente le dicen mucho “Qué bien te ves”. En ese sentido, reveló una anécdota mientras viajaba en avión, donde le volvieron a recordar la popular frase.

“Últimamente me lo están diciendo un montón. Nunca me había pasado que un comercial enganchara tanto a la gente, pero ahora me gritan: ‘Qué bien te ves’. A veces me da un poco de nervios”, contó Gianella Neyra. “Una vez me pasó una cosa loquísima en el avión, porque eran las 6 de la mañana, estaba casi dormida y una aeromoza se acerca a medio centímetro de mi cara y me dijo: ‘Qué bien te ves’”.

La actriz de 42 años también habló sobre la etapa en la que se encuentra ahora mismo, y considera que la edad en la que se encuentra es “pajísima”. Asimismo, afirma sentirse más relajada porque hay situaciones que –a estas alturas de su vida‑ no le “importan”, y prefiere enfocarse en lo que vale la pena.

“Muchas veces hablo con amigas, con quienes ya estamos en la generación de los cuarenta y varios… Creo que los 40 es una edad ‘pajísima’ porque todavía tienes vitalidad y has vivido muchas cosas. Hay muchas situaciones que no te importan, entonces estás como que mucho más relajada y eso hace que estés enfocada en temas que realmente valen la pena”, refirió.

REUNIÓN DE “MUJERES SIN FILTRO”

Gianella Neyra comentó que las cuatro conductoras de “Mujeres sin filtro” volverán a reunirse para participar en un proyecto de teatro, que será presentado a finales del 2020. Como se recuerda, el programa de América Tv cluminó su temporada en octubre del año pasado.

“Estamos armando un show las cuatro con Los Productores para fin de año. La idea es estar más cerca del público”, dijo la actriz de teatro a RPP Noticias.