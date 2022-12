Gino Pesaressi | Fuente: Instagram / Gino Pesaressi

Ella es un misterio para los focos públicos. Y así, en secreto, espera el exchico reality Gino Pesaressi que se mantenga la identidad de su nueva pareja. El también bailarín, que confirmó el último sábado su relación sentimental durante el especial navideño de 'El Gran Show', aseguró que la mujer con la que viene saliendo desde hace poco no pertenece al mundo televisivo.

Sin embargo, el rostro de quien ahora es su enamorada fue ventilado durante la emisión de este martes del programa 'América Hoy' con una fotografía que al parecer salió sin su autorización. El exparticipante de 'Esto es Guerra' se sorprendió al ver la instantánea en la pantalla chica y señaló: "Muy guapa, suficiente con su imagen, por Dios. Son terribles chicos, solo les comentaré eso".

Luego, Gino Pesaressi afirmó: "Es de ahorita [esa foto], su nombre aún lo voy a mantener en reserva, ya que es lo único que me queda. Dios mío. Estoy tranquilo, feliz, [ella es] guapísima, súper talentosa, además es súper madura, es una de las relaciones más comunicativas, lo hablamos".

"Mi vida no es fácil, no es fácil meter a alguien en un mundo como este. Son cosas que he tenido que hablar, sabíamos que esto iba a pasar, no así... Gracias, Armando, muy amable, pero sabíamos... Me enamoró su personalidad, teníamos muchas cosas parecidas”, añadió.



Gino Pesaressi, ganador de 'El Gran Show'

'El Gran Show' llegó a su final el pasado 10 de diciembre. Y el gran ganador de la temporada 2022 del programa conducido por Gisela Valcárcel, que regresó a la pantalla chica después de la salida de 'La gran estrella', fue el exchico 'reality' Gino Pesaressi, quien en un enfrentamiento final contra el actor Santiago Suárez consiguió imponerse como el favorito.

Pese a los rumores, Melissa Paredes no resultó ser la predilecta del concurso. De hecho, fue la primera eliminada de la gala, luego de bailar con su pareja Anthony Aranda, y quedó en quinto lugar. Le siguió los pasos Facundo González, quien le agradeció a la presentadora por haberle dado la oportunidad de participar en su espacio.

El tercer puesto quedó para Milena Zárate, quien antes de despedirse de 'El Gran Show' le pidió a la productora Michelle Alexander que la incluya en una de sus telenovelas. Y, por último, Santiago Suárez ocupó el segundo lugar en el podio, mientras Gino Pesaressi, entre lágrimas, se enteraba de que era el primero por segunda vez en este programa.

"Quiero dar las gracias a toda la gente que nos tuvo fe. Agradecer a Santiago, porque hizo que esto suba el nivel, eres un capo. Estoy muy feliz, gracias a todos, a mi familia, todo va a estar bien, los quiero", dijo Pesaressi, conmovido.

