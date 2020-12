La conductora de "Los Chistosos" se lanza como cantante. | Fuente: Difusión

Giovanna Castro, conductora “Los Chistosos”, debuta como cantante y presenta “¡Feliz Navidad!”, un junto al productor musical Lord Xensez. Como adelanto de lo que será su carrera musical, la actriz y comediante lanza conocidos temas navideños a través de sus cuentas oficiales en YouTube y Facebook de ambos, a partir de este 12 de diciembre.

“Estoy realizando un anhelado sueño en un momento en el que todo fluye y todo conspira. Siento que hay una gran sensibilidad en mí. He aprendido mucho de la vida del arte y me siento preparada para lanzarme como cantante”, afirma Giovanna Castro. También con Lord Xensez, graba un disco inédito que contendrá diferentes ritmos y será presentado en el 2021.

Conocidas sus dotes para el canto, a través de la imitación, ahora Giovanna es ella misma frente al micrófono: “La pandemia me hizo reflexionar sobre cumplir nuestros sueños y no dejarlos de lado. Además, porque coincidí con este talentoso productor, juntos hacemos un trabajo de calidad y eso me hace disfrutar lo que hago, porque soy perfeccionista”.

“He querido comenzar con canciones navideñas porque en este difícil momento que vive el mundo, quiero llevarle buenas vibras a la gente. Mi productor y yo creemos firmemente en el nacimiento de Jesús y trabajamos para hacer de este un mundo mejor. Estamos haciendo una producción espectacular”, adelanta la integrante del sintonizado programa radial “Los Chistosos”.

“¡Feliz Navidad!” contiene cuatro covers de conocidas canciones y un bonus track, entre los que están incluidas canciones como el “El Tamborilero”; “Blanca Navidad”, “Gingel Bell”, "Gingel Bell Rock" y “Ve a mi Casa esta Navidad”.

EN LA PANDEMIA

Giovanna Castro revela que no ve a sus amigos desde que empezaron las restricciones por la pandemia de COVID-19. “Solo a mi familia más cercana. (...) A veces, me siento un poco melancólica, pero la música y mi trabajo en ‘Los Chistosos’ me dan fuerza. He aprendido a darle valor a las redes sociales. Me he vuelto experta en la cocina y he hecho nuevos amigos”, revela.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.