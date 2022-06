Gisela respalda a Jazmín Pinedo ante críticas de Magaly por entrevista a Jefferson Farfán | Fuente: Instagram / ATV

Jazmín Pinedo no dudó en responder las fuertes críticas de Magaly Medina por la entrevista que hizo a Jefferson Farfán. La modelo no tomó para nada bien los comentarios de la 'Urraca' sobre su comportamiento y la actitud que tuvo en la casa del futbolista.

Como se sabe, la conductora de 'Magaly TV, la firme' catalogó a Pinedo de "improvisada", señalando que estuvo en "coqueteos" con el jugador, por lo que no logró sacarle información de interés. "Era una fan enamorada", dijo la periodista.

Pinedo no toleró que Magaly la haya comparado con un 'regalo' al que solo faltaba 'quitarse el lazo', ni que haya dicho que estaba buscando galán en lugar de hacer su trabajo.

"Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, y eso no lo digo yo, lo dicen sus productores que en algún momento han trabajado conmigo. Mil disculpas chicos por la infidencia", empezó diciendo Pinedo en su programa '+Espectáculos'.

"Ella dice que me estoy 'gileando' a Jefferson Farfán, claro, lo voy a hacer con la cámara prendida. Que desactualizada la veo con respecto al 'gileo', porque no le consulta a su esposo por ahí que la actualiza mejor", respondió Jazmín.

En otra parte de su extensa respuesta, Pinedo aseguró que no le deseaba el mal, pero dio a entender que Magaly Medina estaba sufriendo. "Yo no le deseo el mal, de verdad no se lo deseo, usted merece seguir sufriendo", añadió.

EL RESPALDO DE GISELA VALCÁRCEL A JAZMÍN PINEDO

La respuesta de Jazmín a Magaly recibió el respaldo de Gisela Valcárcel, que recurrió a sus redes sociales para dejar un mensaje a 'La chinita', pese a que la madre de Ethel Pozo, aseguró no estar al tanto de lo acontecido.

"No sé lo que ha sucedido, pero eres inteligente y me ha encantado verte y escuchar tu verdad", expresó 'La señito' a través de sus historias en Instagram. Incluso avaló lo dicho por Pinedo en relación a Medina: "usted merece seguir sufriendo".

MAGALY MEDINA RESPONDE A JAZMÍN PINEDO

Tras ser calificada por Jazmín Pinedo como "lo peor de la televisión", Magaly Medina no se quedó callada y volvió a criticar la entrevista que la conductora de "+Espectáculos" le hizo al futbolista Jefferson Farfán. Incluso dijo que la 'exguerrera' habría tenido ayuda al momento de lanzar sus comentarios contra ella.

"Para defenderse de mí, no ha podido mejor cosa que tener que recibir un ayuda-memoria, se lo dictaban frase por frase todo lo que tenía que decir. Bueno, siempre ha sido bastante limitada", manifestó Medina.

Por otro lado, la conductora de 'Magaly TV, la firme' refutó a Pinedo por insinuar que ella habría tenido un romance con el director de una revista en la que trabajó; además, recalcó que nadie le regaló su puesto durante toda su experiencia laboral.

"Yo nunca jamás me he metido con un director de revista. La única revista en la que trabajé fue en la Revista 'Oiga' de Paco Igartua, un señor de señores y yo era una señora recién casada que llegaba a trabajar como si fuera practicante", explicó.

