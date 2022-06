Magaly Medina vuelve a responder a Jazmín Pinedo por decirle que es "la peor entrevistadora del país". | Fuente: Instagram

No se dan tregua. Tras ser calificada por Jazmín Pinedo como "lo peor de la televisión", Magaly Medina no se quedó callada y volvió a criticar la entrevista que la conductora de "+Espectáculos" le hizo al futbolista Jefferson Farfán. Incluso dijo que la 'exguerrera' habría tenido ayuda al momento de lanzar sus comentarios contra ella.

"Para defenderse de mí, no ha podido mejor cosa que tener que recibir un ayuda-memoria, se lo dictaban frase por frase todo lo que tenía que decir. Bueno, siempre ha sido bastante limitada", manifestó Medina.

Por otro lado, la conductora de 'Magaly TV, la firme' refutó a Pinedo por insinuar que ella habría tenido un romance con el director de una revista en la que trabajó; además, recalcó que nadie le regaló su puesto durante toda su experiencia laboral.

"Yo nunca jamás me he metido con un director de revista. La única revista en la que trabajé fue en la Revista 'Oiga' de Paco Igartua, un señor de señores y yo era una señora recién casada que llegaba a trabajar como si fuera practicante", explicó.





CHISMES DE PASILLO

"Parece que la gente que trabaja para ella y que le ha dictado todo este guion y todo este discurso, ha recogido chismes, esas cosas que se escuchan seguramente en los pasillos de los canales... Hay muchas leyendas sobre mí, porque muy poca gente realmente me conoce", agregó.

Antes de culminar su respuesta, Medina indicó que Pinedo no era comunicadora ni periodista para estar dando lecciones en la profesión. Incluso, de manera irónica, la llegó a comparar con el destacado hombre de prensa, César Hildebrandt.

"Esta chica ha pecado de una ignorancia, cualquiera por lo menos googlea un poco y compara fuentes, pero como ella no sabe ni siquiera hacer eso, porque ni comunicadora es, ni periodista es, y dándonos lecciones. Ella era Hildebrandt", finalizó.

