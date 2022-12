La conductora de 'El Gran Show' negó haber vetado a Tula de América Televisión. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel habló sobre su supuesta rivalidad con Tula Rodríguez y los rumores que la señalan como la persona que se opuso al ingreso de la exvedette a América Televisión. Como se sabe, Rodríguez mantuvo una relación con el exesposo de la 'Señito', pero en diversos programas de espectáculos fue señalada como la manzana de la discordia en el matrimonio.

Para derribar el mito, la conductora de El Gran Show negó haber vetado a Tula del canal, pero reconoció su incomodidad por tener que trabajar en las mismas instalaciones. Además, Gisela relató que cuando Tula ingresó al canal a ella la tuvieron que sacar por otra puerta para evitar un encuentro desagradable.

"Un día me dicen 'vas a salir, por otro lado'. Yo hacía mi programa en un estudio que estaba en un piso de arriba (del canal) y le digo a la persona '¿por qué?' y me dice 'tú sígueme, sé lo que te digo'. Y salí por una escalera por atrás. Y lo que había pasado es que habían contratado a Tula y querían evitar (un encuentro)", narró la rubia al canal La Linares de YouTube.

El mensaje que dejó Tula

Aunque se sintió aliviada de no cruzarse con la presentadora, Gisela quiso dejar en claro que no tenía nada en contra de Tula. Fue así que decidió hablar con la productora del programa En Boca de Todos para que Rodríguez reciba el mensaje.

"Sentía que, en ese momento, no podría haberla mirado y durante mucho rato, cuando ella entraba a una hora, yo salía en otra. Alguna vez hablé con la productora y le dije 'creo que ustedes tienen algo contra mí y pensaste que si traías a Tula, yo me iba a sentir mal, pero nada más equivocado'", comentó.

"No sé a cuántas personas les gustaría que, poco tiempo después, mirar a quien está con tu esposo. Eso me pasó a mí como a cualquiera, pero yo no tengo ni medio rencor ni nunca dije que (Tula) no entre. Eso ya pasó y es historia antigua. Hasta ahora no me la he encontrado", sentenció.

Gisela Valcárcel duda de una nueva temporada de El Gran Show para el 2023

Tras el fin de El Gran Show, donde Gino Pesaressi se consagró como ganador, Gisela Valcárcel dejó entrever que no regresará con el mismo programa de baile el 2023, ya que tiene otros planes en el canal.

“Con esto termino en mi posición. Nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto, nunca sé si me van a dar pase”, dijo el último sábado. “No me pregunten qué planes tengo para el próximo año porque aún no los tengo. No sé si volveré a hacer este show, solo sé que lo he vivido y que hoy día soy feliz”, aclaró la conductora de televisión.

Con el cierre de las galas y Gino Pesaressi como bicampeón, todo indica que El Gran Show sigue gozando de buena salud entre la audiencia peruana. ¿Volverá para una nueva entrega en el 2023? Hasta el momento esto está en duda.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.