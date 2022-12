Magaly Medina críticó a Gisela Valcárcel por "arruinarle ilusión" a los niños en Navidad. | Fuente: Instagram

"Papá Noel no existe, es algo creado por el humano", fue la frase que usó Gisela Valcárcel para dirigirse a varios niños que participaron en una chocolatada navideña en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta expresión se hizo viral y le ha costado varias críticas en redes sociales.

Al ver las consecuencias de sus palabras en el evento benéfico, la conductora de El Gran Show recurrió a su cuenta en Instagram para responder a sus detractores y explicar el motivo de su afirmación frente a los menores.

"Sí, dije eso, pero también dije que era lindo Papá Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad. En realidad, yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad por eso, eso fue lo que dije", aclaró.

Asimismo, la 'Señito' se refirió a las molestias que pudo haber ocasionado a las personas que trabajan vistiéndose de Papá Noel. "Si los Papá Noel se han enojado conmigo, ¿qué hago? No sé, ahora qué hago con los Papá Noel", se cuestionó.

Magaly también critica a Gisela

Magaly Medina no fue ajena a las palabras de Gisela Valcárcel y no dudó en lanzar duros comentarios contra la 'Señito'; además cuestionó que vaya a una obra social con la intención de "romper la ilusión de los niños".

"Se graba intentando justificar lo que es injustificable. Cómo vas a ir a unos niños a romperle la ilusión y decir que no existe Papá Noel, por más que para muchos ñiños realmente no exista Papá Noel, no hay que decirles. Ahora dice: 'Hay creo que he molestado a los Papá Noel'. Qué tarada que es, disculpen, pero no hay que hablar por hablar", mencionó.

Medina comentó que ella también creía en Papá Noel cuando era pequeña, pues esa fue la manera en que sus papás la criaron.

"Es tan inconsciente la mujer que sigue justificándose y sigue diciendo que Papá Noel no existe. Los niños siempre tienen esa ilusión de que exista un Papá Noel, a mí me criaron con la idea de que Papá Noel existía y lo creí hasta bien grandota, y me gustó vivir con eso. Luego lo supe e igual, creo que a los niños le gusta esa fantasía e ilusión”, expresó.

