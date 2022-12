Gisela Valcárcel realizó una obra social en el distrito de San Juan de Lurgancho. | Fuente: Instagram | Gisela Valcárcel

A días de celebrarse la Navidad, Gisela Valcárcel organizó una chocolatada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Durante su participación en dicho evento, la popular 'Señito' se dirigió a los niños con una frase que se viralizó rápidamente en redes sociales y por la cual ha recibido varias críticas.

"Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no?... Aquí sí saben la verdad", dijo la conductora entre el asombro de los presentes.

Del mismo modo, aclaró que este personaje fue creado por el hombre con una intención comercial, pues su único fin es que se fomente la entrega de regalos.

"Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista", mencionó la figura de la televisión en un video que publicó en sus redes.

Pide paz y tranquilidad

Además de ofrecer una chocolatada, Gisela Valcárcel se dio un baño de popularidad al hacer otras obras sociales en el lugar; incluso recordó los apuros económicos que experimentó en el pasado.

"Nos damos la mano entre nosotros y el corazón se alegra. En realidad, nunca viví en un cerro, pero si viví en la pobreza económica. Ahora me doy cuenta de que esto es una bendición", dijo la conductora mientras repartía regalos a los menores.

Por otro lado, la 'Señito' opinó sobre la actual crisis social y política que atraviesa nuestro país.

"Como peruanos no seamos alarmistas, al contrario, propongamos ver también lo bueno. Aquí, en este cerro y en esta ciudad hay paz, aquí hay peruanos que se han ido a trabajar, aquí hay peruanos solidarios. Aquí no hay laberintos, estemos tranquilos y por nada dejemos de ayudar a quien lo necesita".

"Este es un país en paz, un país que tiene derecho a quejarse, pero también hay mucha gente que necesita vivir en paz. Cambiemos lo que no nos gusta, pero que no afecte a la gente inocente, que no tiene nada y que pierde la vida", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.