Gisela Valcárcel se alista para regresar al teatro junto con 'Chema' Salcedo

Ella tendrá una participación especial en el unipersonal del conductor radial. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: MARCOS REÁTEGUI

El periodista radial José María 'Chema' Salcedo presentó oficialmente su unipersonal "Tu amor es mi enfermedad", en el cual contará su lucha contra el cáncer de encía desde el humor. La cita es este jueves 6 de diciembre el teatro Ccori Wasi de Miraflores.

El conductor anunció a las personalidades que lo acompañarán en este espectáculo, entre las cuales figura la reconocida presentadora de televisión Gisela Valcárcel, quien volverá a las tablas luego de mucho tiempo.

"Gisela tendrá una participación muy divertida. Ella será una enfermera dentro de una parte de mi espectáculo", detalló 'Chema' Salcedo a RPP Noticias, asegurando que su público disfrutará de un gran momento.



Gisela Valcárcel interpretará a una enfermera en este espectáculo. | Fuente: Archivo

“Cuando ‘Chema’ me dijo que quería que fuera parte de su monólogo, no lo pensé dos veces y acepté porque sé que es genial trabajar con él. Es una bella persona, he visto de cerca el proceso de su enfermedad, la cual ha podido superar y estoy feliz por él”, dijo la ‘Señito’.

“Invito a todos a comprar sus entradas y vayan a ver este espectáculo que, además, todo lo recaudado será donado a la Liga Contra el Cáncer para que pueda seguir salvando vidas a través de la prevención del cáncer en el país”, agregó.

El espectáculo también contará con la participación de Los Shapis, con quienes ‘Chema’ Salcedo produjo un tema, así como la cantante Rubí Palomino. El espectáculo se realizará en el Teatro Ccori Wasi de Miraflores, este 6, 7 y 8 de diciembre.