Greg Michel, exparticipante de "Combate", sufrió un accidente en un gimnasio de Tarapoto. | Fuente: Instagram / Greg Michel

Consiguió reaccionar. Greg Michel, el modelo belga que formó parte del desaparecido 'reality' "Combate", despertó tras estar en estado de coma a consecuencia de un accidente que sufrió en un gimnasio en Tarapoto.

Así lo confirmó el exchico 'reality' Sebastián Lizarzaburu, quien a través de su cuenta de Instagram, en una de sus 'stories', publicó una fotografía de su amigo con un mensaje en el que decía: "Greg despertó ya y con el brazo levantado el terco".

Pese a esta señal de mejoría, el exparticipante de "Combate" continúa intubado, aunque ya está siendo trasladado a Lima. Según Lizarzaburu, "aún falta mucho" para que Greg Michel se recupere, pero afirmó que "lo peor ya pasó".

Asimismo, alentó a sus seguidores a seguir colaborando con donaciones para que se facilite el viaje de su amigo a la capital. "¡Sigamos ayudando! ¡Son lo máximo! De corazón, gracias a todos", manifestó.

Sebastián Lizarzaburu instó a sus seguidores a apoyar económicamente a Greg Michel para facilitar su traslado a Lima. | Fuente: Instagram / Sebastián Lizarzaburu

Números de cuenta de ayuda para Greg Michel

-Diego Alonso Salinas Arévalo

Yape: 995152834

N° de cuenta BCP soles: 550-39278755-0-43

CCI: 002-55013927875504323

- José Luis Salinas Rojas

N° de cuenta BBVA soles: 0011-0310-0200758663

CCI 011-310-000200758663-05

Remesa 011-0-310-05-0200758663

En su Instagram, Lizarzaburu detalló las cuentas bancarias donde podían donar para apoyar a Greg Michel. | Fuente: Instagram / Sebastián Lizarzaburu

¿Qué le pasó a Greg Michel?

Este martes, por medio de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu reveló que el exchico reality, Greg Michel, se encontraba en estado de coma luego de sufrir un accidente en un gimnasio en Tarapoto, lugar donde reside hace algunos años.

El modelo contó en sus 'stories' de Instagram cómo ocurrió el suceso: “Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”.

De acuerdo con Lizarzaburu, Michel fue atendido de emergencia en un hospital y, tras los intentos de los médicos por salvarle la vida, entró coma. “Empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, sostuvo la pareja de Andrea San Martín.

