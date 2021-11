Greg Michel está en estado de coma tras sufrir accidente en un gimnasio. | Fuente: Instagram

Por medio de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu reveló que el exchico reality, Greg Michel, se encuentra en estado de coma tras sufrir un accidente en un gimnasio en Tarapoto, lugar donde reside hace algunos años.

El modelo contó cómo fue que se enteró y lo que le afectó ya que el joven belga es uno de sus mejores amigos: “Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, dijo en su video.

De acuerdo con Lizarzaburu, lo tuvieron que llevar de emergencia a un hospital y, tras los intentos de los médicos por salvarle la vida, entró coma. “Empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, sostuvo la pareja de Andrea San Martín visiblemente afectado.

Hasta el momento no se saben más detalles del estado de salud de Greg Michel.

El modelo belga Greg Michel y Sebastián Lizarzaburu son mejores amigos desde que se conocieron en un reality show peruano. | Fuente: Instagram

Greg Michel y su paso por "El valor de la verdad"

En el 2019, el modelo belga Greg Michel fue invitado a "El valor de la verdad". Él contestó 12 preguntas en las que brindó detalles de sus supuestas conquistas amorosas con chicas de la farándula local. Sin embargo, se fue con las manos vacías.

Fue la pregunta 12 la que hizo caer al exchico 'reality'. El conductor Beto Ortiz le hizo la siguiente interrogante: ¿Te fue infiel tu pareja con Fabio Agostini? Primero respondió negativamente, pero luego cambió a una afirmativa. El polígrafo lo determinó como falso.

Tras unos momentos de confusión, Greg Michel reconoció que su expareja tuvo un affaire con Fabio; pero sucedió cuando estaban separados. "Siento que sí me fue infiel, pese a que ya no estaba conmigo. Estábamos separados, pero seguíamos conversando", indicó en "El valor de la verdad".

