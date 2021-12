Greg Michel visitó a su mejor amigo, el modelo Sebastián Lizarzaburu, después del accidente que tuvo en Tarapoto donde casi pierde la vida. | Fuente: Instagram | Sebastián Lizarzaburu

Greg Michel tuvo un emotivo reencuentro con su mejor amigo, el modelo Sebastián Lizarzaburu después del accidente que tuvo en Tarapoto donde casi pierde la vida.

Este viernes 3 de diciembre, el exchico reality compartió una imagen en sus redes sociales: “Todos conocen la historia del accidente y me alegra saber que pudimos salvarle la vida a Greg. Me alegra saber que todos apoyaron a pesar que no lo conocían y me alegra saber que hay muchas personas con ese corazón que pusieron su granito de arena”, escribió.

Además, Sebastián Lizarzaburu contó cómo inició su relación de amistad con Greg Michel y califica al modelo belga como su familia:

“Hace 7 años que nos conocemos, ha vivido conmigo creo que, en todas mis casas, pero siempre hemos compartido la misma pasión y gustos en el deporte, en superación y eso nos hizo familia. Es como el hermano que siempre termina metiéndose en problemas y yo estoy ahí para ayudarlo. Es una excelente persona y gran amigo que si bien es cierto llegó a Perú sin tener a nadie, ninguna familia o ningún amigo... pues hoy nos tiene a nosotros. Y de parte de los dos: gracias a todos por estar ahí”, concluyó.

El mensaje de Sebastián Lizarzaburu para su mejor amigo Greg Michel quien estuvo al borde la muerte por un accidente. | Fuente: Instagram | Sebastián Lizarzaburu

Greg Michel se reencuentra con sus amigos

El modelo belga y exchico reality Greg Michel fue dado de alta del Hospital Dos de Mayo hace dos días y fue a celebrar con sus amigos en su primer día fuera del centro de salud. Por medio de sus redes sociales, él compartió una foto con sus amigos en un restaurante.

“Primera comida fuera del hospital, los amo. Más fuertes que nunca mi hermano”, escribió uno de sus compañeros.

Tras el accidente que casi lo dejan sin vida, Greg Michel bajó de peso y aún tiene el brazo inmovilizado debido a las intervenciones que tuvo que pasar para evitar que le amputen la extremidad.

NUESTROS PODCASTS