“Guajaja” toma con buen humor el haber caído en una piscina mientras ofrecía una presentación. | Fuente: Facebook de José de la Cruz, "Guajaja".

José de La Cruz, conocido en el mundo artístico como 'Guajaja', conversó con RPP Noticias sobre video que ha circulado en redes sociales donde se le observa caer en una piscina cuando ingresaba a un local para ofrecer un espectáculo.

Aunque muchos se preocuparon al ver el repentino chapuzón del artista, para 'Guajaja' es una anéctoda y la toma con buen humor, pues considera que ha sido una bendición para él.

"Guajaja" cayó a una piscina mientras ofrecía un show en local con luces de fiesta. | Fuente: Facebook de José de la Cruz, "Guajaja".

“No me amilané. Tan rápido como caí, salí de la piscina. Me he parado y continué con mi show; seguí para adelante. Lo tomo como una bendición, un baño de florecimiento. Estoy contento”, comentó el cantante peruano José de la Cruz.

'Guajaja' reflexionó y dijo que la caída hubiera sido peor si no tenía agua. “Lo peor hubiese sido que la piscina esté vacía. Pero por cómo salió todo, siento que ha sido como un baño de San Pedro”, sostuvo el artista entre risas.

El cantante compartió distintos videos en Facebook que muestran el momento en que ingresa al local, se presenta y, segundos despúes, cae al agua. Mientras tanto, en otras imágenes se observa que por momentos trataba de secarse el rostro con una toalla.