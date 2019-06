Gian Marco y su mensaje a los artistas que recién inician: "No intentes imitar la música de nadie"

Gian Marco envía mensaje a los artistas que recién inician en la música | Fuente: Instagram de Gian Marco

Gian Marco es uno de los cantantes peruanos más destacados a nivel internacional. Ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Álbum en los premios Grammy Latino 2011.

Pero sus éxitos musicales y la trayectoria artística que tiene a sus 48 años, no han llegado de manera fácil, sobre todo durante la época en que él empezó. Así lo explicó el mismo cantautor a través de un extenso mensaje compartido en Facebook, donde recordó cómo fue sus inicios en la música.

“Cuando empecé mi carrera cantaba sentado con mi guitarra en la barra de un bar (literal), sin micrófono, sin cables, a puro pulmón. Aquellas noches la gente entraba y salía sin preocuparse quien tocaba, y uno hacía lo posible para que la pasaran bien. Cantaba covers, hasta que un día me animé a cantar una canción mía”, inició su relato Gian Marco.

Luego de reconocer que empezó cantando temas de otros artistas, Gian Marco contó que decidió crear sus propias canciones y poco a poco las fue incorporando a su repertorio durante sus presentaciones. Y era él mismo quien realizaba los carteles de publicidad para sus conciertos. En esa época no existía redes sociales, las que ahora permiten que un cantante tenga mayor contacto con el público.

“Empecé a darme cuenta que algunas personas repetían su visita y me pedían aquellas canciones que no conocían […] No había Instagram, ni Facebook, ni Twitter”.

Por esto y otras razones, Gian Marco agradece a las personas que confiaron en él desde que inició su carrera y siguen apoyándolo hasta ahora. Por ello, aconsejó a los cantantes que recién empiezan a ser ellos mismo, sin imitar a otros.

“No pierdas tu norte, no intentes imitar ni emular la música de nadie, sé tú, no sigas al rebaño, pues estar de moda dura poco. Diferénciate de los demás. Son esos los músicos que trascienden toda la vida”.