Haydeé Cáceres Oblitas empezó su carrera como actriz de teatro y es egresada del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático. | Fuente: Instagram

La reconocida actriz peruana Haydeé Cáceres se encuentra hospitalizada. Por medio de las redes sociales, su hija Trilce Cavero comunicó el estado salud de la protagonista de ‘El corazón de la luna’, quien actualmente está en cuidados intermedios.

“Ay, mi madre, la Jaidecita se encuentra hospitalizada por una pancreatitis que ha comprometido a los pulmones, pero dice el doctor que normalmente se da eso. Gracias a Dios la están atendiendo muy bien, no permiten visitas porque está en emergencia. Yo he entrado a verla porque Dios es grande y bueno... Porque muevo cielo y tierra, pero también entiendo que hay muchos pacientes y no se debe incomodar”, se lee en el comunicado publicado en Facebook.

De acuerdo con el diario El Comercio, la evolución de Haydeé Cáceres es favorable y continuará en evaluación. Debido a su situación, no podrá asistir a la obra ‘Eutanasia’ donde comparte roles con Milagros López Arias, Pedro Olórtegui y más, y que se realiza en el Centro Cultural Ricardo Palma.

El director de la obra Gianfranco Mejía aseguró que no cancelarán la puesta la escena: “De momento no vamos a cancelar la temporada, vamos a seguir adelante y esperamos que Haydeé llegue para las últimas funciones”, dijo al mencionado medio.

En otra publicación, Trilce Cavero aseguró que la actriz está mejorando cada día y agradeció a sus seguidores por las palabras de aliento. “Le he mencionado sobre sus saludos y está muy agradecida. Por favor, yo estaré informando por aquí, ¿sí? Esperamos su comprensión”, finalizó.

Comunicado de Trilce Cavero, hija de Haydeé Cáceres, sobre el estado de salud de la actriz. | Fuente: Facebook

Haydeé Cáces y su familia artística

La experimentada actriz Haydeé Cáceres es la matriarca de una familia de artistas. Además de ser esposa del recordado actor Humberto Cavero -que falleció hace cinco años- y mamá de cuatro hijas dedicadas a la actuación: Trilce, Thalía, Telma y Tahís, dicta un taller en el que forma a una nueva generación de actores y actrices que comienzan desde muy corta edad.

"Con mi esposo siempre luchamos tanto por tener una familia unida y con valores. La gente me dice: 'Tus hijas, además de ser buenas actrices, son buenas personas'. Y esa es una gran satisfacción que siento como madre", dijo Haydeé Cáceres a RPP Noticias en el 2019.

La reconocida intérprete está dedicada a la formación actoral en niños y niñas de 6 a 12 años. Precisamente, los niños actores de las príncipales películas y series de televisión nacional son hijos artísiticos de Haydeé Cáceres.

"Todos son mis hijos, yo me siento una reina con ellos. Muchos de ellos ya están figurando y son protagonistas. Grabé la película 'Hotel Paraíso' con Kareem Pizarro, a quien lo tuve en mi taller desde los 3 añitos y, ahora, ya tiene 13. Verlos crecer me da la satisfacción más grandes. La maestra es una madre para ellos", agregó la actriz en ese entonces.





